Road to EPT Montecarlo 2023. Ormai manca meno di una settimana all’atteso evento dell’European Poker Tour, il circuito live di Pokerstars che fa tappa, come sempre, nel Principato di Monaco. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul torneo, e non solo sul Main Event EPT, ma anche dei tanti Side Event.

Road to EPT Montecarlo 2023: dal 26 aprile si torna nel Principato

Dal 26 aprile al 6 maggio 2023 i riflettori del grande poker live sono puntati sul Principato di Monaco visto che l’European Poker Tour di Pokerstars ha in programma il mitico EPT Montecarlo, un tempo tappa finale fissa del tour (da 10K di buy-in), ma nelle ultime stagioni piazzata in mezzo all’annata, come succede in questo 2023 dove sarà la seconda tappa visto che si è già giocato l’inedito EPT Parigi, prima volta dell’European Poker Tour nella capitale francese.

Si rimane quindi in zona transalpina per questo European Poker Tour, e in particolare la location sarà quella solita dello Sporting Monte-Carlo, 26 Avenue Princess Grace. In passato con PIW abbiamo avuto il piacere e la fortuna di seguire questo evento live, in diretta da quelle sale, e l’ambientazione e la cornice di Montecarlo sono davvero uniche! Quest’anno non saremo in diretta dal Principato, ma seguiremo ovviamente da vicino questo torneo con i nostri aggiornamenti quotidiani.

Road to EPT Montecarlo 2023: il Main Event e gli altri tornei da non perdere

Il €5.300 Main Event EPT Montecarlo inizierà il 30 aprile con il day1A, e continuerà fino al 6 maggio col gran finale. Lo scorso anno Montecarlo ha portato bene ai giocatori azzurri; vero che il grande colpo al Main Event lo ha fatto Marcelo Simoes Mesqueu che ha battuto 1.073 entries incassando una prima moneta da €939.840, ma un grande Gianluca Speranza si portò a casa €25K High Roller per una prima moneta da €853.000, dopo un deal con Bruno Lopes. Vincente anche Leonardo Parmiggiani al Evento #40, il No Limit Hold’em Deep Stack da 550 euro di buy in (391 entries) che si è così aggiudicato, oltre alla mitica picca di PokerStars, una moneta da poco più di 22.000 euro.

L’High Roller da 25K sarà in programma anche in questa edizione, e sarà l’ultimo torneo ad iniziare dal 4 maggio, subito dopo il Mystery Bounty dal 2 al 4 maggio. C’è però grande attesa anche per il ricchissimo Super High Roller da €100.000 di iscrizione, in gioco dal 29 aprile al 1 maggio, un evento in cui vedremo tante stelle al tavolo, e le potremo anche seguire in diretta streaming. Di seguito i principali eventi della kermesse e tutte le dirette streaming (purtroppo senza il commento italiano).

European Poker Tour €100.000 Super High Roller 29 Apr-01 Mag

European Poker Tour €5.300 Main Event 30 Apr-06 Mag

European Poker Tour €3.000 Mistery Bounty 02-04 Maggio

European Poker Tour €25.000 High Roller 04-06 Maggio

PROGRAMMA STREAMING

30 APRILE 13,00 CEST FPS MAIN EVENT FINAL TABLE

01 MAGGIO 13,00 CEST EPT SUPER HIGH ROLLER FINAL TABLE

02 MAGGIO 12,30 CEST EPT MAIN EVENT DAY 2

03 MAGGIO 12,30 CEST EPT MAIN EVENT DAY 3

04 MAGGIO 12,30 CEST EPT MAIN EVENT DAY 4

05 MAGGIO 12,30 CEST EPT MAIN EVENT DAY 5

06 MAGGIO 13,00 CEST EPT MAIN EVENT DAY FINAL TABLE

France Poker Series, tutti i Side Event in programma

La prima settimana della kermesse nel Principato sarà però occupata dagli eventi delle France Poker Series che, come a Parigi, apriranno la kermesse col Main Event da €1.100 di buy-in, in programma dal 26 al 30 aprile. Il Field dovrebbe essere molto ampio, come per la FPS Cup da €550 di buy-in il 29 aprile, quando inizierà anche l’FPS High Roller da €2.200 di iscrizione, e che si concluderà il giorno dopo. Ecco il calendario e il programma dei principali eventi France Poker Series:

France Poker Series. €1.100 Main Event 26-30 Aprile

France Poker Series €550 FPS Cup 29-29 Aprile

France Poker Series €2.200 FPS High Roller 29-30 Aprile