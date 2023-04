EPT Montecarlo France Poker Series 2023. Nel Principato di Monaco si inizia a giocare l’EPT Montecarlo, o almeno la serie di primi tornei che ci accompagneranno fino al Main Event dell’European Poker Tour. Per esempio si sta giocando il Main Event delle France Poker Series con gli italiani subito protagonisti, in particolare Alessandro Siena (in foto).

EPT Montecarlo France Poker Series 2023: i numeri del Main Event

Il €1.100 Main Event France Poker Series apre la kermesse dell’European Poker Tour a Montecarlo, e in attesa del Main Event EPT, ci scaldiamo molto bene con gli italiani in corsa al FPS, ma prima vediamo i numeri di questo torneo che ha subito richiamato 420 giocatori al day1A e altri 255 al day1B. Per il momento siamo a 675 entries ma ci sono da giocare ancora day1C e D.

Dalla prima giornata di gioco passano 63 players left, e altri 38 dal day1B, per un totale di 101 giocatori ancora in corsa al momento. Il chipleader è il turco Recep Aydemir che ha imbustato 560.000 gettoni, staccando lo spagnolo Omar Del Pino al 2° posto con 460K, poi arriva il primo giocatore della truppa azzurra, alesiena.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT FPS

1 Recep Aydemir Turkey 560,000

2 Omar Del Pino Spain 460,000

3 Alessandro Siena Italy 398,000

4 Serge Badel Switzerland 365,000

5 Ionut Decher Romania 337,000

6 Georgios Karakousis Greece 324,000

7 Ewen Trevidy France 318,000

8 Murad Akhundov Azerbaijan 315,000

9 Karim Kaladjou France 286,000

10 Gonzalo Serrano Ranero Spain 268,000

EPT Montecarlo France Poker Serie 2023: gli italiani in corsa

Alessandro Siena è infatti nettamente il migliore degli azzurri visto che ha chiuso al 3° posto del chipcount con 398K giocando il day1B da cui sono passati anche Emanuele Montipilier (224.000), Luca Falco (109.000) e Matteo Del Fanti (109.000).

Dal day1A passano altri 5 azzurri e il migliore dei nostri è Dario Cannistra con 327.000 chips, seguito da Domenico Gala (236.000), giocatore abbastanza noto online in Italia. Più indietro riconosciamo anche Alberto Cigliano con 189.000 chips, altro regular online del belpaese. Ecco il chipcount completo dei 9 italiani che ritroveremo al day2, e a cui speriamo se ne aggiungeranno altri dagli ultimi due flight in programma.

CHIPCOUNT AZZURRO FPS

Alessandro Siena 398.000

Dario Cannistra 327.000

Domenico Gala 236.000

Emanuele Montipilier 224.000

Alberto Cigliano 189.000

Giuseppe Petti 175.000

Luca Falco 109.000

Matteo Del Fanti 109.000

Franco Polidori 53.000

Grande spettacolo e tanti pro al Mystery Bounty

A Montecarlo è iniziato anche lo spettacolare €10.200 Mystery Bounty che ha richiamato 52 giocatori, molti dei quali grandi nomi del poker internazionale. In 29 hanno superato la prima giornata, ma la late registration rimane aperta, quindi anche qui i numeri non sono ancora definitivi.

Il chipleader al momento è il norvegese Kayhan Mokri che ha chiuso con 488K, staccando di poco il portoghese Joao Vieira (450K) e l’argentino Nacho Barbero (396K), due big che non hanno bisogno di grandi presentazioni, stessa cosa per il canadese Sam Greenwood e per l’americano Isaac Haxton che occupano le posizioni 5° e 6°.

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY

1 Kayhan Mokri Norway 488,500

2 Joao Vieira Portugal 450,500

3 Nacho Barbero Argentina 396,000

4 Sosia Jiang New Zealand 263,000

5 Sam Greenwood Canada 260,500

6 Isaac Haxton United States 250,500

7 Felipe Ketzer Brazil 249,500

8 Boris Kolev Bulgaria 246,500

9 Ding Biao China 231,500

10 Maksim Vaskresenski Poland 227,500

Segnaliamo velocemente anche il 3° posto di Alfonso Simone al €550 Hyper Turbo Freezeout con 113 iscritti. Per l’italiano c’è un premio da €6.210. Tavolo finale anche per altri due italiani: Daniele Sunzeri e Marco Monello al 7° e al 9° posto. Vittoria per l’indiano Abhinav Gupta per una prima moneta da €12.630 sul francese Alexandre Pascal Moreau al quale vanno €10.000.