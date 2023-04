EPT Montecarlo FPS day1 C-D. Una vera e propria invasione azzurra nei due secondi flight del Main Event France Poker Series, un bel antipasto in vista del European Poker Tour nel Principato e un super Simone Demasi (in foto by HendonMob) al 6° posto del chipcount generale. Intanto da Cannes arriva la notizia di un azzurro 2° al High Roller WSOPC.

EPT Montecarlo FPS day1 C-D: numeri da record

Continua il €1.100 Main Event France Poker Series che è arrivato a registrare 2.138 entries, superando il record di un anno fa (1.918) e portando il montepremi a 2.052.480 euro. Andranno ITM 321 giocatori, che sono poi anche il numero totale dei players left che ritroveremo al day 2.

Si riprenderà con il migliore del day1D, Milos Petakovic, che è anche chipleader assoluto con 926.000, davanti al migliore del day1C, Inigo Naviero. Completa il podio il turco Recep Aydemir, di poco avanti al ceco Dalibor Dula, già vincitore alle WSOP. Al 5° posto il brasiliano Lucas Silva Rocha, davanti al primo degli azzurri, un ottimo Simone Demasi.

TOP-10 FPS

1 Milos Petakovic 926,000

2 Inigo Naveiro 684,000

3 Recep Aydemir 560,000

4 Dalibor Dula 557,000

5 Lucas Silva Rocha 544,000

6 Simone Demasi 524,000

7 Moritz Bleiker 522,000

8 Adrian Chabbi 513,000

9 Ken Demlakian 506,000

10 Rubens Sellam 503,000

EPT Montecarlo FPS day1 C-D: valanga azzurra

Approposito di italiani, ai 9 azzurri qualificati dalle prime 2 giornate, si aggiungono ben 32 azzurri che passano il taglio verso il day 2 (e sono tutti già a premio) per un totale di 41 connazionali che cercheranno di “scippare” il torneo francese.

Nel day 1C sono 22 gli italiani a passare, con Gianluca Speranza che è il migliore. Il navigato e noto pro azzurro imbusta 419.000 chips e stacca nettamente tutti gli altri italiani, ad iniziare da Stephane Narboni (309.000), oltre a Nicola Benedetto (295.000), Francesco Delfoco (265.000), Simone Andrian (243.000) ed Umberto Zaffagnini (210.000) che giocano un buon day1. Tra i più corti segnaliamo Marcello Miniucchi (165.000) ed Enrico Mosca (92.000).

Dal day1D passano 10 italiani, ed è qui che abbiamo un super Simone Demasi che chiude con le 524.000 chips che valgono il 6° posto nella classifica assoluta, come dicevamo prima. Bene anche Alfonso Simone che chiude con 432.000 gettoni.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1-C

Gianluca Speranza 419.000

Stephane Narboni 309.000

Nicola Benedetto 295.000

Francesco Delfoco 265.000

Simone Andrian 243.000

Umberto Zaffagnini 210.000

Andrea Montrone 194.000

Antonio Crocetta 172.000

Marcello Miniucchi 165.000

Davide Quadri 158.000

Corrado Martinelli 117.000

Leonardo Parmiggiani 103.000

Alessandro Miotti 103.000

Nicola Bertolucci 94.000

Enrico Mosca 92.000

Amatore Terrafino 90.000

Sandro Rovella 86.000

Ivan Losi 80.000

Marco Monello 79.000

Candido Cappiello 72.000

Giammarco Vergoni 58.000

Alessio di Cesare 56.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1-D

Simone Demasi 524.000

Alfonso Simone 432.000

Eugenio Peralta 249.000

Salvatore Spataro 238.000

Francesco Di Profio 214.000

Antonio Beatrice 198.000

Marco Regonaschi 153.000

Angelo Sisto 93.000

Marco Leonzio 85.000

Sam batte Sam. Grafton vince il Mystery Bounty

Torna a battere cassa Sam Grafton che vince il €10.2000 Mystery Bounty, un anno dopo il trionfo al EPT Praga. Il pro inglese, ambasciatore di Pokerstars, tra prima moneta e taglie porta a casa in tutto 145.000 euro dopo aver superato un altro Sam nel testa a testa finale, il canadese Sam Greenwood. Sul gradino basso del podio c’è Conor Beresford, davanti ad Artur Martirosian.

FINAL TABLE MYSTERY BOUNTY

1st Sam Grafton United Kingdom €97,900

2nd Sam Greenwood Canada €63,200

3rd Conor Beresford United Kingdom €45,150

4th Artur Martirosian Russia €34,750

5th Maksim Vaskresenski Poland €26,700

6th Julien Sitbon France €21,250

7th Nacho Barbero Argentina €17,000

8th Guram Andronikashvili United Kingdom €13,600

WSOPC Cannes: Lazzaretto 2° al High Roller

Con l’inizio del EPT Montecarlo era quasi passato in secondo piano il finale del Wsop Circuit di Cannes, e in particolare il €2.500 High Roller vinto da Sebastian Malec che ha portato a casa la prima moneta da €70.000 dopo aver battuto l’italiano Filippo Lazzaretto, che torna però a casa con un bel premio da €46.000.

TOP-10 WSOPC CANNES HIGH ROLLER

1. Sebastian Malec 70 000€

2. Filippo Lazzaretto 46 000€

3. Koen De Visscher 34 600€

4. Virgile Turchi 27 700€

5. Jacob Amsellem 22 500€

6. Martin Sedlak 18 100€

7. Nolan Curatolo 14 600€

8. Danut Chisu 11 700€

9. Milos Skrbic 9 350€