EPT Montecarlo Main Event Day1B con 21 italiani che passano il taglio verso il day2. 3 italiani al final table del FPS High Roller, ma a vincere è il cipriota Yiannis Liperis. Primo squillo live in carriera per Alex Kulev che vince il Super High Roller da 100K.

EPT Montecarlo Main Event Day1B: Samy Boujmala chipleader, Artur Martirosian in top-10

Continua il €5.300 Main Event EPT Montecarlo giunto al day1B che ha richiamato 700 giocatori ai tavoli, che sommati ai 363 della prima giornata, portano il totale a 1.063 iscritti, solo 10 in meno del record dello scorso anno (ma le registrazioni tardive rimangono aperte fino ad inizio day 2).

Al day1B passano 228 giocatori che si vanno ad unire ai 104 giocatori del day1a, per un totale di 332 players left che ritroveremo nella seconda giornata di gioco, quando sapremo anche il totale del montepremi e il rispettivo payout.

Il chipleader di giornata è il francese Samy Boujmala che chiude con 339.000 chips, davanti all’inglese Mitchell Hynam (316K) e ad un altro transalpino, Jean-Marc Cristiani (287K), poi arriva un ottimo Antonio Calabro che con 255.000 gettoni è il migliore dei nostri. E degli italiani ora ne parliamo approfonditamente. In top-10 anche Artur Martirosian che si è piazzato anche all’High Roller da 100K, come vedremo dopo.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Samy Boujmala France 339,000

2 Mitchell Hynam United Kingdom 316,000

3 Jean-Marc Cristiani France 287,000

4 Antonio Calabro Italy 255,000

5 Jason Wheeler USA 250,000

6 Aleksejs Ponakovs Latvia 245,500

7 Kenan Taylor United Kingdom 232,000

8 Jose Astima France 231,000

9 Corel Theuma Malta 219,500

10 Artur Martirosian Russia 215,500

EPT Montecarlo Main Event Day1B: 21 italiani passano il taglio

21 italiani passano dal day1B, una vera valanga azzurra che si va ad aggiungere agli 8 giocatori che avevano passato il taglio nella prima giornata, per un totale di almeno 29 italiani che ritroveremo al day2. Abbiamo già parlato del migliore di giornata ieri, ovvero Antonio Calabrò, seguito da Domenico Gala, giocatore noto anche online.

Sempre costante Francesco Delfoco che passa la giornata con 130K, e passa anche Paolo Boi dopo il final table al High Roller FPS. Presente anche uno dei giocatori più noti del bel paese, Dario Sammartino, che chiude con 100K. Tanta esperienza anche per Luca Giovannone che a sua volta passa il taglio con 100K.

Passano anche Candido Cappiello (81.000) dopo il 3° posto al High Roller FPS, Simone Andrian (66.500) ed Enrico Camosci (55.000). Ancora più short Alessio di Cesare, Alessandro Siena ed Antonino Venneri che è quello messo peggio, visto che dovrà rimontare dai 21K che è riuscito ad imbustare.

CHIPCOUNT AZZURRO

4 Antonio Calabrò 255.000

17 Domenico Gala 177.000

36 Stefano Pizzuti 146.000

46 Francesco Delfoco 130.000

47 Paolo Boi 130.000

74 Daniele Todeschini 105.000

82 Dario Sammartino 100.500

86 Luca Giovannone 100.000

88 Giuseppe Petti 100.000

91 Claudio Di Giacomo 98.000

100 Alfonso Simone 87.000

104 Eugenio Peralta 85.000

106 Manuel Valduga 84.000

112 Candido Cappiello 81.000

113 Fiodor Martino 79.500

131 Leonardo Patacconi 66.500

132 Simone Andrian 66.500

167 Enrico Camosci 50.000

190 Alessio di Cesare 39.500

214 Alessandro Siena 28.000

221 Antonino Venneri 21.000

I risultati degli High Roller, niente vittoria azzurra al FPS

C’erano da completare due tornei HR. Iniziamo dalle France Poker Series con il €2,200 FPS High Roller che viene vinto da Yiannis Liperis. Il cipriota porta a casa una prima moneta da €406,670 dopo aver battuto il malese Sim Kok Wai all’head up finale, e per il runner up c’è un premio da €254,350. Niente da fare per gli azzurri, ben 3 al tavolo finale; il migliore è Candido Cappiello che raggiunge il gradino basso del podio per €181,680 di premio. Al 5° posto Marco Regonaschi, 7° piazza per Paolo Boi.

€2,200 FPS High Roller Final Table Results

1 Yiannis Liperis Cyprus €406,670

2 Sim Kok Wai Malaysia €254,350

3 Candido Cappiello Italy €181,680

4 Weiran Pu China €139,750

5 Marco Regonaschi Italy

6 Walter Ripper Brazil €82,690

7 Paolo Boi Italy €63,610

8 Enrico Camosci Italy €48,920

9 Tom Orpaz Israel €37,630

Si è concluso anche il €100,000 EPT Monte Carlo Super High Roller dove è arrivato il primo acuto live nella carriera di Alex Kulev che vince il torneo ed incassa €1,036,287 dopo un deal con Mikita Badziakouski che porta a casa altri €1,009,853. Completa il podio Ben Heath, davanti ad Artur Martirosian. Non riesce a difendere il titolo Adrian Mateos che chiude al 5° posto. Il torneo riprendeva con 7 players left, in piena bolla che viene scoppiata da Santhosh Suvarna.

€100,000 EPT Monte Carlo Super High Roller

1 Alex Kulev Bulgaria €1,036,287*

2 Mikita Badziakouski Belarus €1,009,853*

3 Ben Heath United Kingdom €556,400

4 Artur Martirosian Russia €412,800

5 Adrian Mateos Spain €323,100

6 Orpen Kisacikoglu Turkey €251,300

Vediamo velocemente anche il €5.300 Pot Limit Omaha con 1 re-entry che ha registrato 107 entries. Al termine della prima giornata rimangono in gioco 16 players, tra loro anche un italiano, Massimiliano Zanasi, che però dovrà rimontare da corto. All’event €2.100 Hyper Turbo KO nessun azzurro al tavolo finale vinto da Roman Samoylov per €45.160 di prima moneta. Infine il €50.000 Super High Roller che ha visto solo 17 iscritti, e l’evento è stato chiuso con un deal a tre tra Stephen Chidwick che vince la picca, Isaac Haxton che vince qualcosa in più come premio, e Seth Davies che è quello che si porta a casa il bottino più ricco.

€50.000 Super High Roller

1 224,680 Stephen James Chidwick England

2 244,990 Isaac Blum Haxton United States

3 256,050 Seth Davies United States

4 98,950 Sirzat Hissou Germany