EPT Montecarlo Main Event Day 3. La terza giornata va in archivio con tante eliminazioni azzurre al Main Event, ma anche un paio di conferme, Nicola Grieco (in foto) e Leonardo Patacconi che ritroveremo al day 4. Intanto al Mystery Bounty Andrea Crobu e Fabio Peluso sono in top-3, con Crobu chipleader.

EPT Montecarlo Main Event Day 3: gli eliminati azzurri (a premio)

Continua l’European Poker Tour nel principato, e si è giocato col day3 del €5.300 Main Event EPT Montecarlo che ha visto un day3 che riprendeva con 126 players left, e tra loro 14 azzurri, tutti ITM. Ne perdiamo 12, e i primi ad uscire sono nomi importanti come Domenico Gala e Dario Sammartino, che escono uno dietro l’altro per €11.350 di premio, lo stesso che incassa anche Fiodor Martino.

Migliorano leggermente Claudio Di Giacomo, Alessandro Righetti, Paolo Boi e Candido Cappiello che incassano tutti €13.050. 15K per Antonio Calabrò, Manuel Valduga e Stefano Pizzuti. Gli ultimi italiani ad arrendersi sono Marcello Miniucchi (€17.250) e Salvatore Camarda che chiude la sua corsa al 39° posto per €19.850.

ELIMINATI AZZURRI

39 Salvatore Camarda €19.850

51 Marcello Miniucchi €17.250

61 Stefano Pizzuti €15.000

67 Manuel Valduga €15.000

70 Antonio Calabrò €15.000

73 Candido Cappiello €13.050

75 Paolo Boi €13.050

79 Alessandro Righetti €13.050

87 Claudio Di Giacomo €13.050

112 Fiodor Martino €11.350

117 Dario Sammartino €11.350

118 Domenico Gala €11.350

EPT Montecarlo Main Event Day 3: Grieco e Patacconi passano

In 38 passano al day4, e tra loro ci sono un paio di azzurri su cui facciamo affidamento. Nicola Grieco, che in passato qui a Montecarlo ha già sfiorato il colpaccio, ripartirà con 580K chips valide per il 24° posto mentre Leonardo Patacconi è più corto con 320K.

Il chipleader è l’inglese Kenan Taylor che con 3.6 milioni stacca tutti, ad iniziare dal lituano Arunas Sapitavicius, 2° ma staccato con 2.2 milioni in gettoni.

TOP-10 CHIPCONT

1 Kenan Taylor United Kingdom 3,650,000 243

2 Arunas Sapitavicius Lithuania 2,220,000 148

3 Artur Martirosian Russia 1,445,000 96

4 Milos Petakovic Serbia 1,385,000 92

5 Maduka Meragal Canada 1,345,000 90

6 Mike Watson Canada 1,280,000 85

7 Pieter Aerts Belgium 1,215,000 81

8 Samy Boujmala France 1,120,000 75

9 Apoorva Goel India 1,090,000 73

10 Leonard Maue Germany 1,085,000

Mystery Bounty: super Crobu e Peluso

Grande attesa anche per il €3.000 Mystery Bounty che ha richiamato 678 giocatori per un montepremi complessivo di 1.841.448 euro, e tra i 15 players left abbiamo il chipleader assoluto, Andrea Crobu con 2.6 milioni, e anche il 3° in classifica, Fabuo Peluso con 2.1 milioni. Tra loro si inserisce l’austriaco Matthias Lipp con 2.2 milioni.

Da segnalare Luigi D’Alterio che esce di scena, ma riesce ad arrivare a premio, con un 21° posto che vale 7.300 euro a Il-Giuglia. I 15 left hanno già €11.100 di premio minimo (a cui andranno aggiunte eventuali taglie) e si gioca per una prima moneta da €244.448.

TOP-10 MYSTERY

1 Andrea Crobu Italy 2,675,000

2 Matthias Lipp Austria 2,255,000

3 Fabio Peluso Italy 2,155,000

4 Anton Kraous Czech Republic 2,020,000

5 Igor Yaroshevskyy Ukraine 1,945,000

6 Nicolas Julien France 1,885,000

7 Jon Ander Vallinas Spain 1,440,000

8 Bruno Lopes France 1,190,000

9 Ignacio Sole Aparicio Spain 1,135,000

10 Aliaksei Boika Belarus 1,030,000