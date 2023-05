EPT Montecarlo Main Event Day 4. Nicola Grieco è tra i più corti, ma è tra i 13 players left del Main Event. Intanto al High Roller ottima prestazione per Camosci e Sammartino. Al Mystery niente successo azzurro con Peluso 9° e Crobu 6°. Infine Di Giacomo sfiora la picca con un 2° posto al Side da €1.100. Tutto sulla tappa dell’European Poker Tour nel Principato.

EPT Montecarlo 2023 Main Event Day 4: Nicola Grieco c’è ancora!

Sui libri anche la quarta giornata del €5.300 Main Event EPT Montecarlo 2023 che iniziava con 39 players left e tra loro 2 azzurri. Niente da fare per Leonardo Patacconi che va in all-in con A-Q ma si trova dominato dal A-K di Arnaud Enselme. Sul board esce una Q che però non basta a Patacconi visto che il francese proprio con quella Donna chiude scala (8-2-10-J-Q). Per l’azzurro c’è un 25° posto da €26.250.

Continua invece il sogno di Nicola Grieco che quando si trova a giocare nel Principato riesce sempre ad accendersi ai massimi livelli. Dopo una giornata di alti e bassi il pugliese non riesce a chiudere oltre l’11° posto del chipcount, ed è quindi chiamato ad una rimonta importante, ma non impossibile, con i suoi 36 bui. Il chipleader è col norvegese Joachim Haraldstad che di BB ne ha 141. Grieco ha già assicurato un premio minimo di €52.750, ma a fare gola sono la prima moneta da €890.000 e la picca.

EPT Montecarlo 2023 Main Event Day 4: Payout e chipcount

CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Joachim Haraldstad Norway 5,635,000 141

2 Arunas Sapitavicius Lithuania 4,520,000 113

3 Leo Worthington-Leese United Kingdom 3,135,000 78

4 Leonard Maue Germany 2,920,000 73

5 Jason Wheeler United States 2,815,000 70

6 Maduka Meragal Canada 2,795,000 70

7 Samy Boujmala France 2,275,000 57

8 Mike Watson Canada 2,020,000 51

9 Arnaud Enselme France 1,945,000 49

10 Ori Hasson Israel 1,605,000 40

11 Nicola Grieco Italy 1,455,000 36

12 Kenan Taylor United Kingdom 1,135,000 28

13 Oleg Vasylchenko Ukraine 750,000 19

PAYOUT MAIN EVEN

1 €890.000

2 €556.600

3 €397.450

4 €305.750

5 €235.150

6 €180.900

7 €139.150

8 €107.050

9 €82.350

10-11 €63.300

12-13 €52.750

Side Event: Camosci e Sammartino ottimi al High Roller, Crobu chiude 6° al Mystery

Nel €25.000 High Roller abbiamo 185 entries e in 95 passano il taglio della prima giornata (la late registration rimane comunque aperta). Due azzurri tra i players left, e parliamo di due cavalli di razza assoluti: Enrico Camosci (155K che valgono il 20° posto nel chipcount) e Dario Sammartino (123K, 27°), quindi un ottima posizione di partenza, anche se non a livello del chipleader Marius Kudzmanas che domina dall’altro delle sue 364K chips, assieme ad Alejandro Lococo e poco dietro c’è un altro big, lo spagnolo Juan Pardo.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1 Marius Kudzmanas Lithuania 364,000 243

2 Alejandro Lococo Argentina 361,500 241

3 Juan Pardo Spain 302,000 201

4 Romain Lewis France 251,000 167

5 Orpen Kisacikoglu Turkey 239,000 159

6 Ben Heath United Kingdom 228,500 152

7 Sam Grafton United Kingdom 223,000 149

8 Felipe Fontoura Brazil 213,500 142

9 Dominykas Mikolaitis Lithuania 212,500 142

10 Marton Czuczor Hungary 206,000 137

Niente da fare al €3.000 Mystery Bounty dove non arriva la picca azzurra nonostante sia Andrea Crobu che Fabio Peluso raggiungano il tavolo finale. Proprio Peluso è il primo eliminato al 9° posto per €30,700 di premio considerando anche le taglie, eliminato dal francese Nine Antoine Labat, ex November Nine. Poco dopo tocca ad Andrea Crobu fermarsi in 6° pizza per €72,550, eliminato da Jeremie Zouari che andrà poi a vincere il torneo, incassando in tutto €202,310.

MYSTERY BOUNTY

Place Player Country Prize Bounties Total

1 Jeremie Zouari France €194,310 €8,000 €202,310

2 Anton Kraous Bulgaria €170,187 €14,000 €184,187

3 Antoine Labat France €100,050 €38,000 €138,050

4 Ignacio Sole Aparicio Spain €76,950 €10,000 €86,950

5 Jon Ander Vallinas Spain €59,200 €8,000 €67,200

6 Andrea Crobu Italy €45,550 €27,000 €72,550

7 Aliaksei Boika Belarus €35,050 €53,000 €88,050

8 Igor Yaroshevskyy Ukraine €26,950 €5,000 €31,950

9 Fabio Peluso Italy €20,700 €10,000 €30,700

Chiudiamo con il €1.100 No Limit Hold’em EPT Montecarlo dove sfioriamo un altra “picchetta”, dopo quella vinta da Federico Palo al Side da €500. Questa volta il protagonista è Claudio di Giacomo che chiude come runner up alle spalle di Peter Jay Moore che lo batte al testa a testa finale. Per il canadese c’è un premio da €61.650 mentre l’azzurro al 2° posto incassa €52.000.

SIDE €1.100 NL HOLD’EM

1 Peter Jay Moore Canada €61.650

2 Claudio Di Giacomo Italy €52.000

3 Irina Kudrina Russia €31.200

4 Johann Beaudet France €24.000

5 Manuel Pestana Brazil €18.450

6 Nicolas Sebastien Tytgat France €14.200

7 Alessandro Righetti Italy €10.950

8 Ladislao Dalfo Batlle Spain €9.000