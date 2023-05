EPT Montecarlo Main Event Day 5. Allo Sporting di Monte Carlo continua l’European Poker Tour, e purtroppo perdiamo Nicola Grieco che non raggiunge il final table, ma arrivano buone notizie dai Side event.

EPT Montecarlo Main Event Day 5: niente da fare per Grieco

Non riesce la rimonta di Nicola Grieco al €5.300 Main Event EPT di Montecarlo. L’azzurro, unico dei nostri ancora in corsa su 13 players, left, partiva dall’11° piazza ed è il primo eliminato, quando con 7-6 decide di mandare i resti su un flop 3-6-3. Lo chiama Ori Hasson con A-K a quadri, due over card; non escono ne un Asso ne un Kappa, ma due quadri che, uniti a quello sceso sul flop, regalano un fortunato colore runner runner di Hasson che poi uscirà lo stesso poco dopo. Per il pugliese un 11° posto che migliora il 17° dello scorso anno, e che gli porta in cassa 52.750 euro.

L’ultimo eliminato di giornata, al 7° posto, è Jason Wheeler che porta a casa €139,150. Tra i 6 players left comanda l’inglese Leo Worthington-Leese con 8.2 milioni in chips, staccando di poco un giocatore importante come Mike Watson.

EPT Montecarlo Main Event Day 5: chip count e prizepool

CHIPCOUNT MAIN EVENT FINAL TABLE

1 Leo Worthington-Leese United Kingdom 8,270,000 83

2 Mike Watson Canada 8,135,000 81

3 Joachim Haraldstad Norway 5,130,000 51

4 Leonard Maue Austria 4,305,000 43

5 Samy Boujmala France 3,675,000 37

6 Arnaud Enselme France 3,415,000 34

PRIZEPOOL FINAL TABLE

1st €890,000

2nd €556,600

3rd €397,450

4th €305,750

5th €235,150

6th €180,900

Side Event: picca al Mystery per Stefano Pizzuti

Le buone notizie arrivano dagli eventi di contorno, come il €1.650 Mystery Bounty, e con un Stefano Pizzuti che mette in fila un Field da 493 entries e incassa un totale di 63.890 euro. Bene anche Marcello Miniucchi che non vincerà la picca, ma incassa più di tutti al tavolo finale, nonostante il 4° posto. Cavendramin incassa la bellezza di 100.930 euro grazie alla fortuna busta da 50K delle taglie. Da segnalare anche Alessandro Pichierri al 8° posto, e Luca Marchetti, un altro che pesca una bella busta e incassa €70.360 col suo 10° posto.

MYSTERY BOUNTY

1 Stefano Pizzuti €63.890

2 Yoni Khalifa €75.190

3 Vladislav Petrovs €70.360

4 Marcello Miniucchi €100.930

5 Walter Wiliam Ripper €29.270

6 Lucas Joseph Sfez €18.400

7 Kent Roed €26.780

8 Alessandro Pichierri €15.100

9 Yevheniia Bereziuk €14.840

Continua anche il €25.000 High Roller e in questo super Field spunta il nome di Enrico Camosci che arriva al final day con 488K che valgono il 9° posto nel chipcount su 21 players left. Ovviamente non mancano big del calibro di Mikita Badziakouski (1.055.000), Steve O’Dwyer (705.000) e Daniel Dvoress (663.000) mentre il chipleader è Dominykas Mikolaitis. Niente da fare per Dario Sammartino che si arrende poco prima dello scoppio della bolla.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1 Dominykas Mikolaitis Lithuania 1,525,000

2 Roman Samoylov Israel 1,120,000

3 Mikita Badziakouski Belarus 1,055,000

4 Steve O’Dwyer Ireland 705,000

5 Felipe Ketzer Brazil 690,000

6 Natan Chauskin Belarus 675,000

7 Daniel Dvoress Canada 663,000

8 Alejandro Lococo Argentina 575,000

9 Enrico Camosci Italy 480,000

10 Markkos Ladev Estonia 475,000

Proprio Dario Sammartino cerca riscatto dopo l’eliminazione dal HR, e si lancia nel €2.200 No Limit Hold’em Deep Stack assieme ad altri 266 giocatori. Al termine della giornata abbiamo 39 players left, e il pro napoletano c’è eccome, con 505K che valgono l’8° posto nel chipcount comandato dallo svizzero Dinesh Alt, unico sopra a milione.

TOP-10 CHIPCOUNT DEEP STACK

1 Dinesh Alt 1.260.000

2 Milos Skrbic 995.000

3 Aleksei Boika 870.000

4 Daniyar Aubakirov 725.000

5 Arthur Conan 585.000

6 Pedro Henrique Gois Neves 565.000

7 Jeremi Zouari 535.000

8 Dario Sammartino 505.000

9 Fabrice Bigot Castagnet 460.000

10 Lars Kamphues 450.000