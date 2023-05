EPT Montecarlo 2023. Va in archivio il €5.300 Main Event EPT Montecarlo con la vittoria di Mike Watson che porta a casa la sua 4° picca in carriera. Ottima prestazione anche per Enrico Camosci che chiude 3° al High Roller.

EPT Montecarlo 2023: al Main Event trionfa Mike Watson

Il €5.300 Main Event EPT Montecarlo viene vinto da Mike Watson. Il forte pro canadese (noto anche online come SirWatts) inizia la giornata del Final TV Table da 6 giocatori al 2° posto nel chipcount, di poco dietro a Leo Worthington-Leese. Il primo a mollare il colpo è il francese Arnaud Enselme che si accomoda in 6° posizione finale per €180.900 di premio. Poco dopo rocca al connazionale Samy Boujmala che era anche l’ultimo transalpino in corsa.

Ai piedi del podio troviamo il norvegese Joachim Haraldstad che incassa €305,750. Niente da fare anche per il chipleader di inizio giornata, Leo Worthington-Leese, che chiude la sua corsa sul gradino basso del podio per quasi 400K di premio.

Il testa a testa finale tra Mike Watson e Leonard Maue viene aperto da un deal tra il canadese e il tedesco (€716.085 a Mike e €697.175 al tedesco). Rimangono fori €33.340 e anche l’ambita picca che viene vinta da Watson che si avvicina ai 20 milioni di dollari vinti in carriera.

La mano finale vede Watson rilanciare a 650K (con uno stack da 20 milioni) con 10-9 fiori mentre Maue (con 11 milioni in chips) chiama con 4-3 off. Al Flop 10-7-5. Dopo il check di Maue, Watson punta 1.2. Check/raise del tedesco a 3 milioni e call di Watson. Al Turn doppio check su un A di quadri. Al River un 7 di picche spinge Maue a fare un bluff totale puntando praticamente il pot. Watson va in tank per tutto i tempo disponibile e alla fine decide di chiamare vincendo mano e torneo con la sua coppia di 10.

FINAL TABLE EPT MONTECARLO FINAL TABLE

1st Mike Watson Canada €749,425* $823,558*

2nd Leonard Maue Germany €697,175* $766,140*

3rd Leo Worthington-Leese United Kingdom €397,450 $436,766

4th Joachim Haraldstad Norway €305,750 $335,995

5th Samy Boujmala France €235,150 $258,411

6th Arnaud Enselme France €180,900 $198,795

EPT Montecarlo 2023: Enrico Camosci 3° al High Roller

Concluso anche il €25.000 High Roller che nella giornata di ieri riprendeva con 21 players left, e tra loro Enrico Camosci. Il pro bolognese chiude la sua grande cavalcata al 3° posto, per un ricco premio da €477,750. Camosci viene eliminato da viene eliminato da Mikita Badziakouski che poi andrà a vincere e ad incassare un premio da €938,042 dopo un deal con Ben Heath che torna in UK con €801,068.

FINAL TABLE 25K HIGH ROLLER

1 Mikita Badziakouski Belarus €938,042*

2 Ben Heath England €801,068*

3 Enrico Camosci Malta €477,750

4 Steve O’Dwyer United States €367,500

5 Felipe Ketzer Brazil €282,700

6 Daniel Dvoress Canada €220,800

7 Roman Samoylov Israel €184,000

8 Igor Yaroshevskyy Ukraine €153,350

Gli ultimi tornei dal Principato

Al €2.200 No Limit Hold’em Deep Stack, che aveva richiamato 267 iscritti (39 al via del final day di ieri) avevamo Dario Sammartino che raggiunge la top-10 ma non riesce ad andare oltre il 9° posto che vale un premio da €12.200. Il torneo verrà poi vinto dal francese Jeremy Palvini per quasi 80K di prima moneta, sullo svizzero Dinesh Alt che deve accontentarsi di €66.553.

FINAL TABLE DEEP STACK

1 Jeremy Palvini €79.997

2 Dinesh Alt €66.553

3 Gerard Carbo €70.790

4 Lars Kamphues €36.000

5 Ouri Aron Cohen €27.700

6 Fabrice Maltez €21.300

7 Nicolas Julien €17.600

8 Jeremie Zouari €14.650

9 Dario Sammartino €12.200

Il torneo che chiude la kermesse dell’European Poker Tour nel Principato di Monaco è il €330 Unlimited Re-Entry che richiama 130 entries. Vitoria per Jon Kristian Kyte che incassa la prima moneta da €9.440, ma va segnalato un altro final table azzurro con Marco Ascheri che chiude 4° (€3.300).

FINAL TABLE UNLIMITED RE-ENTRY

1 Jon Kristian Kyte € 9.440

2 Patrice Verdier € 6.000

3 Samuel Kalifa € 4.300

4 Marco Ascheri € 3.300

5 Marius Toverud € 2.550

6 Christophe Guegou € 1.950

7 Sebastien Colder € 1.550

8 Andrei-Gabriel Pecheanu € 1.300

9 Christophe Ricaud € 1.050