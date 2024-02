EPT Parigi 16 febbraio 2024. E’ soltanto terminata la seconda giornata di European Poker Tour in corso nella capitale francese, e c’è già tanto di cui parlare. Altri 14 italiani passano il taglio del Main Event France Poker Series; Candido Cappiello sfiora la picca al €1.100 Freezeout mentre non riesce il colpo ad Enrico Camosci impegnato al Mystery Bounty vinto da Duco ten Haven.

France Poker Series Main Event: passano altri 14 italiani

Italiani scatenati al €1.100 Main Event France Poker Series, il primo torneo importante del EPT Parigi 2024. Sono infatti altri 14 gli azzurri che passano (da ITM) al day2 di questo torneo che è arrivato a 2.262 iscritti, ma mancano ancora due flight iniziali. Al momento al day2 avremo come minimo 338 giocatori (16 saranno italiani).

Nel Day1C di ieri si sono messi in mostra 9 azzurri, con Leonardo Romeo il migliore dei nostri con 330.000 chips, buone per il 29° posto nel chipcount generale. Bene anche Giovanni Salvatore (298.000) e Claudio Baldini (228.000) mentre più indietro troviamo: Nicola Spallanzani (120.000), Tommaso Dilena (113.000), Luca Moschitta (79.000), Antonio Rutigliano (79.000), Dario Barone (69.000) e Franco Polidori (21.000).

La giornata si è conclusa col francese Alexandre Correia al comando con 8985K, davanti al giapponese Daisuke Ogita, staccato con 675K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C

1 Alexandre Correia France 895,000

2 Daisuke Ogita Japan 675,000

3 Alexandru Lupuleac Romania 672,000

4 Nazar Buhaiov Ukraine 664,000

5 Omar Del Pino Spain 617,000

6 Truong Nhat Hieu France 592,000

7 Blaz Zerjav Slovenia 557,000

8 Nozomu Shimizu Japan 530,000

9 Jason Anand New Zealand 513,000

10 Eric Sfez France 493,000

ITALIANI DAY1C

29 Leonardo Romeo 330.000

35 Giovanni Salvatore 298.000

56 Claudio Baldini 228.000

115 Nicola Spallanzani 120.000

123 Tommaso Dilena 113.000

149 Luca Moschitta 79.000

150 Antonio Rutigliano 79.000

157 Dario Barone 69.000

176 Franco Polidori 21.000

Altri 5 italiani passano dal day1D e il migliore è Michele Fornaro che con 328.000 chips si piazza al 13° posto finale di giornata. Supera bene il taglio anche Francesco Biribao (308.000) e nomi importanti del nostro poker come Alessandro Pichierri (152.000), Giuseppe Zarbo (106.000) e Luigi Pignataro (102.000). Il migliore di giornata è il rumeno Alexandru Lupascu che ha imbustato 763K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D

1 Alexandru Lupascu Romania 736,000

2 Jon Vallinas Spain 639,000

3 Istvan Pilhofer Hungary 608,000

4 Johan Creutz Sweden 521,000

5 Mohamed Mamouni Algeria 502,000

6 Clement Bonnant France 494,000

7 Grigorii Rodin Russia 493,000

8 Jamie Dwan United Kingdom 481000

9 Radek Jantos Czech Republic 425,000

10 Joseph Querleux France 414,000

ITALIANI DAY1D

13 Michele Fornaro 328.000

16 Francesco Biribao 308.000

33 Alessandro Pichierri 152.000

47 Giuseppe Zarbo 116.000

55 Luigi Pignataro 102.000

EPT Parigi 16 febbraio 2024: Candido Cappiello runner up al €1.100 Freezeout

Ieri si è giocato anche uno dei tanti Side event dell’European Poker Tour (che presenta in tutto 46 tornei in questa kermesse francese che apre il 2024 di EPT), il €1.100 Freezeout NLH che ha visto Candido Cappiello come grande protagonista. L’italiano ha sfiorato la picchetta, chiudendo al 2° posto in un torneo che ha visto 287 iscritti per un montepremi di 275.520 euro, e al runner up azzurro vanno €35.200. L’azzurro è stato beffato nel finale dal brasiliano Joao Henrique Sydenstricker Oliveira che incassa più di 55K di premio.

FINALE €1.100 FREEZEOUT NLH

1 Joao Henrique Sydenstricker Oliveira Brazil €55.820

2 Candido Cappiello Italy €35.200

3 Dara O`Kearney Ireland €25.200

4 Ankit Ahuja India €19.400

5 David Dahan Israel €14.900

6 Mickael Philippe Erbil France €11.500

7 Abderrahim Ineflas France €9.500

8 Danut Chisu Romania €7.900

9 David Ballestero Alvarez Spain €6.600

10 Redouane Abed France €5.700

EPT Parigi 16 febbraio 2024: niente da fare per Camosci al Mystery

Ieri vi avevamo parlato di un Enrico Camosci in piena corsa al €10.200 Mystery Bounty, il primo grosso torneo del EPT Parigi 2024. Il bolognese però non riesce a cambiare passo ed esce al 33° posto, lontano dai premi, quando con A-9 si scontra con Q-Q di Mike Watson che non gli lascia scampo. Lo stesso pro canadese avanzerà fino al final table, ma sarà il primo eliminato di quella fase, al 9° posto per €49.700 totali.

La vittoria va all’olandese Duco ten Haven che tra prima moneta (da 126K) e taglie, porta a casa in tutto €244,000, dopo aver superato il cinese Quan Zhou, runner up per €154.000, poi a completare il podio troviamo il belga Thomas Boivin che si avvia alle casse per un premio totale di €83,200.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Duco ten Haven Netherlands €126,500 €117,500 €244,000

2 Quan Zhou China €81,500 €72,500 €154,000

3 Thomas Boivin Belgium €58,200 €25,000 €83,200

4 Sirzat Hissou Germany €44,800 €47,500 €92,300

5 Sergi Reixach Spain €35,800 €62,500 €98,300

6 Adrian Mateos Spain €28,700 €7,500 €36,200

7 Elias Gutierrez Spain €22,900 €15,000 €37,900

8 Aurelien Russo France €18,300 €7,500 €25,800

9 Mike Watson Canada €14,700 €35,000 €49,700