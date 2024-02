EPT Parigi 19 febbraio 2024. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dei tornei European Poker Tour in corso nella capitale francese. Gli azzurri sfiorano il finale del Main Event FSP, ma intanto Alessandro Pichierri (in una foto di repertorio) guida 12 italiani in corso al HR. Tempo di High Roller pesanti anche per EPT, il 25K (con Enrico Camosci a premio al 7° posto) viene vinto da Daniel Dvoress mentre Juan Pardo comanda dopo il day1 del HR 50K. E’ grande spettacolo al Palais de Congres.

France Poker Series: italiani eliminati ad un passo dal gran finale

Riprendiamo dal €1.100 Main Event France Poker Series giunto all’atto finale, dove purtroppo non ritroveremo giocatori italiani. Il day3 domenicale riprendeva con 55 players left, e appunto 4 azzurri. Giovanni Salvatore è tra i primi eliminati in 52° posizione e poco dopo tocca a Luca Moschitta arrendersi in 47° posizione.

Rimangono vive le speranze con Gianluca Speranza (scusate il gioco di parole) e Pietro Corsi, con quest’ultimo che per larghi tratti di giornata che è anche al comando del chipcount, ma anche qui niente da fare. Speranza con 9-9 gioca il più classico dei coin Flip contro A-K di Mateusz Moolhuizen e lo perde, chiudendo al 10° posto per €35.000. Niente da fare anche per Corsi che perde diverse mani sfortunate e si ritrova dal corto a muovere all-in con A-10, ma incrocia gli A-A di Yassine Baqal che non gli lascia scampo e lo elimina in 9° posizione per €43.540.

Rimangono in 6 a giocarsi la vittoria e la prima moneta da €470.830 (tutti hanno già in tasca un premio minimo di €95.680). Al comando del chipcount troviamo Enis Rouissi che domina con più di 44 milioni, staccando nettamente Kacper Pyzara, al 2° posto con 21 milioni.

CHIPCOUNT MAIN EVENT FPS

Enis Rouissi 44,200,000

Kacper Pyzara 21,000,000

Mateusz Moolhuizen 20,800,000

Yassine Baqal 19,900,000

Blaz Zerjav 9,800,000

Scott Margereson 8,800,000

EPT Parigi 19 febbraio 2024: FPS High Roller

Sempre per quanto riguarda il circuito francese delle France Poker Series, si sta giocando anche il €2.200 High Roller, torneo da 1,794 entries che ha prodotto un montepremi da €3,448,320. Al day 2 portiamo un totale di 12 azzurri su 226 players left. Nel day1A il migliore dei nostri è Claudio Di Giacomo che imbusta 668.000 chips, e c’è un altra bella prova di Candido Cappiello.

Nel day1B Alessandro Pichierri fa anche meglio chiudendo con 786.000 chips che valgono il 5° posto nella classifica assoluta dove il chipleader è lo spagnolo Omar Del Pino con 928K, davanti al brasiliano Yves Bianchetti con 855K e al giocatore di Hong Kong, Yunsheng Sun con 839K. L’australiano Daniel Neilson (787K) è l’altro unico giocatore davanti a Deneb83. Da segnalare anche la prova di Fabio Peluso che passa con 665K e poco dietro ci sono pure Antonio Rutigliano e Giuseppe Cimelli.

TOP-10 CHIPCOUNT FPS HR

1 Omar Del Pino Spain 928,000

2 Yves Bianchetti Brazil 855,000

3 Yunsheng Sun Hong Kong 839,000

4 Daniel Neilson Australia 787,000

5 Alessandro Pichierri Italy 786,000

6 Fabiano Kovalski Brazil 778,000

7 Lukas Hafner Austria 728,000

8 Johannes Verhagen Netherlands 688,000

9 Claudio Di Giacomo Italy 686,000

10 Adil Oubaaous Morocco 685,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

Claudio Di Giacomo 686.000

Andrea Canelli 359.000

Candido Cappiello 328.000

Francesco Di Profio 184.000

Michele Tocci 117.000

Luigi Pignataro 88.000

Stefano Terziani 58.000

Francesco Biribao 46.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Alessandro Pichierri 786.000

Fabio Peluso 655.000

Antonio Rutigliano 70.000

Giuseppe Cimelli 40.000

EPT Parigi 19 febbraio 2024: 25K High Roller, vince Daniel Dvoress

Passiamo al secondo torneo da 25K di questa kermesse, il €25.000 NLH High Roller che ha visto la presenza anche di Enrico Camosci che questa volta, a differenza del Mystery di qualche giorno prima, piazza la zampata che lo porta a premio al 7° posto per €72,900. La giornata era stata interrotta con ancora 3 giocatori in corsa, ed è stata conclusa ieri con la vittoria di un grande nome, quello di Daniel Dvoress che incassa €444,840 dopo aver battuto un atro big, lo svedese Niklas Astedt che incassa €291,600.

FINALE 25K HIGH ROLLER

1 Daniel Dvoress Canada €444,840

2 Niklas Astedt Sweden €291,600

3 Tamas Adamszki Hungary €211,400

4 Johannes Straver Netherlands €160,400

5 Mike Watson Canada €124,000

6 Joris Ruijs Netherlands €94,800

7 Enrico Camosci Italy €72,900

8 Viacheslav Buldygin Russian Federation €58,300

EPT Parigi 19 febbraio 2024: 50K High Roller, Juan Pardo al comando

Si sale ancora con il €50.000 High Roller che ha richiamato 51 dei migliori giocatori al mondo, con 31 che sono passati alla seconda giornata. I numeri non sono ancora ufficiali visto che rimane aperta la registrazione tardiva, ma Juan Pardo si mette subito in evidenza chiudendo la giornata con 919K, davanti al vincitore del Mystery Bounty, Duco ten Haven, e al fresco runner up del 25K, Niklas Astedt.

TOP-10 CHIPCOUNT 50K HR

1 Juan Pardo Spain 919,000

2 Duco ten Haven Netherlands 897,000

3 Niklas Astedt Romania 736,000

4 Sirzat Hissou Germany 771,000

5 Kayhan Mokri Norway 686,000

6 Timothy Adams Canada 591,000

7 Aleksejs Ponakovs Latvia 581,000

8 Pieter Aerts Belgium 581,000

9 Stephen Chidwick United Kingdom 538,000

10 Thomas Boivin Belgium 516,000