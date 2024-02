EPT Parigi 20 febbraio 2024. A Le Palais des Congrès della capitale francese è iniziato il Main Event dell’European Poker Tour con un ottimo Gianluca Speranza (in foto). Si sono completati anche i tornei France Poker Series, niente fortuna per gli azzurri al High Roller.

EPT Parigi 20 febbraio 2024: Main Event Day1A

E’ iniziato l’atteso €5.300 Main Event EPT Parigi con un day1A che è subito un successo da 607 iscritti, e 200 di loro passano al day2, di cui 6 italiani, ma i numeri sono ancora in divenire visto che manca il consueto day1B che si giocherà oggi.

Gianluca Speranza on fire con 134.000, le stesse che imbusta Donato De Bonis e che li piazzano tra 39° e 40° posto e fa bene anche Bingqiu Hu con 131.000. Passano anche Salvatore Camarda con 115.000 e Andrea Dato a 108.000. Poco più indietro Michael Uguccioni (86.500) e Nicola D’Anselmo (75.000).

Al comando del chipcount troviamo il finnico Eero Rantala che sfiora i 300K, ma sono molto vicini il russo Grigorii Rodin e il canadese Guillaume Nolet. Tra i big che hanno passato il primo taglio segnaliamo: Simon Wiciak (53° con 115K), Artur Martirosian (54° con 112K), Davidi Kitai (121° con 64K) e Steve O’Dwyer, anche se l’irlandese è tra i più corti del Field e riprenderà dal 165° posto con 36.000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Eero Rantala Finland 299,000

2 Grigorii Rodin Russia 297,000

3 Guillaume Nolet Canada 295,000

4 Peter Jorgne Sweden 286,000

5 Romeric Redjdal France 278,000

6 Sergio Coutinho Portugal 268,000

7 Noa Chan France 261,000

8 Miguel Faria Portugal 228,000

9 Nicholas Funaro United States 221,000

10 Jan Kesanen Finland 213,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Gianluca Speranza 134.000

Donato De Bonis 134.000

Bingqiu Hu 131.000

Salvatore Camarda 115.000

Andrea Dato 108.000

Michael Uguccioni 86.500

Nicola D’Anselmo 75.000

France Poker Series: Moolhuizen vince il Main. Azzurri fuori dal High Roller

Al €1.100 Main Event France Poker Series ci eravamo lasciati con i magnifici 6 del tavolo finale, dopo le eliminazioni azzurre nel finale di giornata. La vittoria va a Mateusz Moolhuizen che incassa così la ricca prima moneta da €470,830, dopo aver battuto lo sloveno Blaz Zerjav che si avvia alle casse per ritirare €294,530 di premio; poi arrivano i due giocatori di casa, i francesi Yassine Baqal ed Enis Rouissi.

FINALE MAIN EVENT FPS

1 Mateusz Moolhuizen Netherlands €470,830

2 Blaz Zerjav Slovenia €294,530

3 Yassine Baqal France €210,220

4 Enis Rouissi France €161,710

5 Kacper Pyzara Poland €124,390

6 Scott Margereson United Kingdom €95,680

In gioco anche il €2.200 High Roller France Poker Series con un day2 che riprendeva con 14 azzurri in corsa, ma nessuno di loro riesce a raggiungere il tavolo finale. Il migliore dei nostri è Fabio Peluso che chiude la sua corsa al 25° posto per €13.570 di premio. Poco prima erano usciti altri due big come Alessandro Pichierri e Candido Cappiello. Ecco gli ITM azzurri:

ITM AZZURRI HIGH ROLLER FPS

25 Fabio Peluso 13.570€

33 Alessandro Pichierri 10.260€

42 Candido Cappiello 8.920€

74 Claudio Di Giacomo 6.750€

110 Francesco Biribao 5.860€

117 Vasyl Palamdiuk 5.860€

119 Andrea Scarrone 5.860€

157 Michele Tocci 4.440€

187 Luigi Pignataro 3.860€

217 Stefano Terziani 3.860€

220 Francesco Di Profio 3.860€

238 Giuseppe Cimelli 3.340€

239 Xavier Zuczkowski 3.340€

256 Antonio Rutigliano 3.340€

Il torneo non è ancora finito visto che oggi si ritroveranno ancora in 4 per giocarsi la prima moneta da €544.790. Molto corto lo spagnolo Guillermo Gordo, poco meglio il giocatore più noto, l’ambassador di Pokerstars, Parker Talbot, e poi un altro spagnolo, Omar Del Pino, ma tutti devono inchinarsi ad Henrik Juncker che domina con quasi 30 milioni in gettoni.

CHIPCOUNT HIGH ROLLER FPS

1 Henrik Juncker 29,400,000

2 Omar Del Pino 11,400,000

3 Parker Talbot 10,200,000

4 Guillermo Gordo 2,800,000

EPT Parigi 20 febbraio 2024: Super High Roller 50K, i magnifici 6

Rimangono in 6 dopo il day2 del €50.000 Super High Roller del EPT, torneo ricchissimo che alla fine ha richiamato 62 giocatori che hanno prodotto un montepremi da 2,916,480 euro, con una prima moneta da €889.480 (il premio minimo sarà di €116.700 con 8 ITM).

Scoppiata la bolla con Stephen Chidwick al 8° posto per €116.700 e subito dietro troviamo Niklas Astedt che chiude la sua corsa al 7° posto per €145,800. Al comando del chipcount troviamo un altro big come Chris Brewer con 4.8 milioni, davanti al francese Thomas Santerne.

Da segnalare Duco ten Haven, l’olandese è più corto con 1.2 milioni (penultimo) ma è in un grande momento di forma visto che aveva aperto questo EPT con la vittoria del Mystery Bounty da 10K di Buy-in.

CHIPCOUNT 50K SUPER HR

1 Chris Brewer 4,850,000

2 Thomas Santerne 4,660,000

3 Markkos Ladev 2,325,000

4 Pieter Aerts 1,610,000

5 Duco ten Haven 1,265,000

6 Sirzat Hissou 800,000