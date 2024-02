EPT Parigi 21 febbraio 2024. Al Palais des Congres della capitale francese continuano i tornei dell’European Poker Tour, compreso il Main Event che dopo il day1B chiude con 1.606 iscritti. Altri 23 azzurri passano il taglio, compreso Carlo Savinelli (in foto) tra i migliori, e al day2 ritroveremo in tutto 29 player italiani.

EPT Main Event Day1B: altri 23 italiani passano il taglio

Iniziamo dal day1B del €5.300 Main Event EPT Parigi che ha chiuso con un totale di 1.606 iscritti (poco meno rispetto ai 1.661 dello scorso anno) per un prizepool che supera gli 8 milioni di euro. 23 azzurri passano dal secondo flight, portando il totale degli italiani che ritroveremo al day2 a 29 players.

Il migliore di giornata per i nostri è Giovanni Giudice che con 172.000 gettoni chiude al 29° posto del chipcount. Bene anche Carlo Savinelli e Walter Treccarichi che imbustano rispettivamente 152K e 146K. Bene anche Alessandro Minasi.

Più indietro si segnalano altri italiani interessanti come: Alberto Cigliano, Dario De Paz, Luigi D’Alterio, Michele Tocci, Candido Cappiello, Luca Moscitta e Simone Adrian. Più corti ci sono anche Alessandro Pichierri, Eugenio Peralta ed Antonio Scalzi.

Il chipleader è il francese Gregory Fournier che imbusta 351.000 gettoni, davanti al rumento Gheorghe Fedorca con 310K e Ruida Lin che insegue con 304K dopo di che si scansa a 282K col russo Alexey Badulin.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Gregory Fournier France 351,000

2 Gheorghe Fedorca Romania 310,500

3 Ruida Lin Hong Kong 304,500

4 Alexey Badulin Russia 282,000

5 Zhongxian Li China 277,500

6 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 249,000

7 Malcom Franchi France 229,500

8 Jamil Wakil Canada 226,000

9 Gonzalo Veiga Spain 219,000

10 Youssef Zereg France 213,500

CHIPCOUNT AZZURRO

29 Giovanni Giudice 172.500

49 Carlo Savinelli 152.500

54 Walter Treccarichi 146.500

65 Alessandro Minasi 140.500

67 Riccardo Giacalone 138.000

76 Alberto Cigliano 131.500

78 Luca Bartolacci 130.500

102 Lorenzo Arduini 112.000

107 Dario De Paz 110.000

108 Andrea Scarrone 109.500

124 Luigi D’Alterio 100.500

174 Michele Tocci 79.000

216 Francesco Biribao 62.500

222 Francesco Del Foco 61.000

226 Michele Guerrini 59.500

230 Candido Cappiello 59.500

248 Luca Moschitta 49.500

291 Simone Andrian 36.500

294 Juri Mereu 36.000

297 Giuseppe Cimeli 35.000

325 Alessandro Pichierri 26.500

332 Eugenio Peralta 25.000

347 Antonio Scalzi 19.500

EPT Parigi 21 febbraio 2024: FPS High Roller ad Henrik Juncker

Si è concluso il €2.200 High Roller France Poker Series che riprendeva con gli ultimi 4 giocatori ancora in corsa, e alla fine a spuntarla è il danese Henrik Juncker che incassa €544.790 di prima moneta dopo aver battuto il giocatore più noto al tavolo, il canadese Parker Talbot. L’ambassador di Pokerstars si avvia alle casse per ritirare un premio da €334.180.

FINALE HIGH ROLLER FPS

1 Henrik Juncker Denmark €544,790

2 Parker Talbot Canada €334,180

3 Guillermo Gordo Spain €238,700

4 Omar Del Pino Spain €183,590

5 Michel Leibgorin France €141,220

6 Rony Halimi France €108,670

7 Yunsheng Sun China €83,600

8 Dann Assouline France €64,310

9 Sonny Franco France €49,460

EPT Parigi 21 febbraio 2024: 50K Super High Roller, vince Santerne

Sipario anche sul ricco €50.000 Super High Roller dove alla fine a spuntarla è stato il giocatore di casa, Thomas Santerne, che ha incassato la prima moneta da €889.480. Il runner up è Chris Brewer che si consola con un premio da €583.300, poi abbiamo il belga Pieter Aerts a completare il podio davanti all’olandese Duco Ten Haven che, dopo la vittoria all’iniziale Mystery Bounty, incassa altri €320.800 di premio con questo 4° posto,

FINALE SUPER HR 50K

1 Thomas Santerne France €889,480

2 Chris Brewer United States €583,300

3 Pieter Aerts Belgium €422,900

4 Duco Ten Haven Netherlands €320,800

5 Markkos Ladev Estonia €247,900

6 Sirzat Hissou Germany €189,600

7 Niklas Astedt Sweden €145,800

8 Stephen Chidwick United Kingdom €116,700