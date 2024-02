EPT Parigi Main Event day2. Dei 29 azzurri al via alla seconda giornata dal Palais des Congres, in 11 passano il taglio con un super Alessandro Minasi (in una foto di repertorio PIW) mentre crolla Carlo Savinelli eliminato tra i primi ITM. Comanda il canadese Eliot Hudon in un torneo da record di 1.747 entries e una prima moneta da oltre 1.2 milioni di euro.

EPT Parigi Main Event day2: numeri da record

Iniziamo dai numeri ufficiali di questo €5.300 Main Event EPT Parigi 2024 che ha richiamato in tutto 1.747 entries (da 1.224 giocatori unici) al Palais des Congres, superando i numeri dello scorso anno.

Il montepremi ha raggiunto gli 8.3 milioni di euro e verrà diviso tra i migliori 255 giocatori ITM per un premio minimo da €8.650 e una prima moneta da €1.287.800 mentre raggiungere il tavolo finale assicura almeno €154.800.

TOP-10 PAYOUT

1 €1,287,800

2 €804,750

3. €574,850

4 €442,150

5 €340,100

6 €261,650

7 €201,250

8 €154,800

9 €119,100

10 €91,550

EPT Parigi Main Event day2: 11 azzurri passano il taglio

Comanda il canadese Eliot Hudon, chipleader con 955.000 gettoni al termine del day2 che lascia sul campo 222 giocatori, con la bolla già scoppiata. La giornata di mercoledì iniziava con 29 azzurri, e in 11 staccano il pass per il day3, con Alessandro Minasi migliore dei nostri, e al 9° posto del chipcount generale.

Bene anche Gianluca Speranza che con quasi 500K riprenderà dal 16° posto. Cala invece Giovanni Giudice che chiudeva il day1B tra i migliori, ma che ritroviamo con 69K al 201° posto al termine della giornata. Ancora più corto l’italiano Nicola D’Anselmo che chiude con 20K.

Un altro giocatore che aveva chiuso un grande day1 è Carlo Savinelli che però addirittura è tra i primi eliminati a premio al 228° posto. Poco prima erano usciti ITM Candido Cappiello (244°) e Michele Tocci (231°).

Ancora in corso diversi big come: Anton Wigg (343,000) e il vincitore del EPT Praga, Padraig O’Neill (290.000) che cerca di diventare il primo nella storia EPT a vincere un Main Event in back to back. Ancora dentro anche i pro di Pokerstars, Benjamin Spragg (138.000) e Simon Wiciak (119.000).

Chipcount Main Event

CHIPCOUNT AZZURRO

9 Alessandro Minasi 574.000

16 Gianluca Speranza 495.000

48 Lorenzo Arduini 360.000

74 Andrea Scarrone 290.000

95 Francesco Delfoco 245.000

97 Diego Montone 244.000

126 Walter Treccarichi 181.000

146 Dario De Paz 139.000

180 Salvatore Camarda 92.000

201 Giovanni GIudice 69.000

222 Nicola D’Anselmo 20.000

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Eliot Hudon Canada 955,000

2 Alexios Zervos Greece 788,000

3 Matthias Lipp Austria 714,000

4 David Kaufmann Germany 700,000

5 Eero Rantala Finland 685,000

6 Farid Jattin Colombia 660,000

7 Clement Michaud France 606,000

8 Daniel Custodio Portugal 587,000

9 Alessandro Minasi Italy 574,000

10 Eric Sfez France 551,000