EPT Parigi 22 febbraio 2024. Al Palais des Congres, oltre al Main Event dell’European Poker Tour, si sta giocando anche il €3.300 Mystery Bounty con 9 azzurri che passano il primo taglio, e un super Christian Rotundo al 3° posto del chipcount generale.

EPT Parigi 22 febbraio 2024: al via il Mystery Bounty

Altri 827 iscritti al €3.300 Mystery Bounty, torneo Side event tra i tanti in programmazione a questo EPT Parigi 2024. I players left al termine della prima tornata sono 213 e tra loro si mettono in mostra anche 9 italiani, in particolare Christian Rotundo che con 357.500 gettoni è al 3° posto del chipcount generale, dietro solo al chipleader francese Stephane Gabarre (401K) e al libanese Elie Dib (372K).

Ottima prima giornata anche per Luca Giovannone, losqualo63 imbusta 213.500 chips, ed è seguito da vicino da Marco Poccia con 210K. Più indietro ci sono due giocatori che dovranno cambiare passo, ma hanno tutte le qualità per farlo: Marcello Miniucchi (106.000) ed Enrico Camosci (74.000).

Chipcount Mystery Bounty

Oggi alle 12.30 riprende il gioco, dal livello 1.000-2.000 big blind ante 2.000. Ecco la top-10 del chipcount e il chipcount azzurro.

CHIPCOUNT AZZURRO

Christian Rotundo 357,500

Luca Giovannone 213,500

Marco Poccia 210,500

Lorenzo Cendali 165,000

Marcello Miniucchi 106,000

Luigi Serafin 76,000

Enrico Camosci 74,000

Luigi Torquato 74.000

Giovanni Salvatore 24.000

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Stephane Gabarre France 401,500

2 Elie Dib Lebanon 372,500

3 Christian Rotundo Italy 357,500

4 Jonathan Proudfoot United Kingdom 276,500

5 Ram Sanati Faravash Australia 276,000

6 Jaume Alomar Spain 272,500

7 Bruno Ribeiro Brazil 272,000

8 Salomon Azria France 264,000

9 Ricardo Caridade Portugal 259,000

10 Pavels Spirins Latvia 252,500