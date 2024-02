EPT Parigi 2024 Main Event day3. Gli ultimi aggiornamenti dal Main Event dell’European Poker Tour francese che lascia in gioco 57 players left a caccia della prima moneta da 1.2 milioni di euro, e tra loro 4 azzurri ancora in corsa, con un super Lorenzo Arduini (in foto), in passato già vincitore in terra transalpina al FPS.

EPT Parigi 2024 Main Event day3: quattro italiani ancora in corsa

Va in archivio anche il Day 3 del €5.300 Main Event EPT Parigi 2024 e in corsa per la prima moneta da €1,287,800 rimangono 57 giocatori, tra loro un poker d’azzurri davvero eccellente. Il migliore della truppa è Lorenzo Arduini, fantastico in una giornata che lo vede decollare fino a chiudere con più di 2 milioni in gettoni, buoni per il quarto posto assoluto.

Arduini, che in passato ha già vinto un France Poker Series, è dietro solo al greco Panagiotis Mavritsakis, chipleader con quasi 3 milioni in gettoni, al canadese Eric Afriat e al britannico Tom Middleton.

Non finisce qui visto che tra gli italiani passano anche Diego Montone (ottimo a sua volta al 13° posto assoluto), Francesco Del Foco (con 1 milione di chips precise) ed Alessandro Minasi che ieri era il migliore dei nostri, questa volta è il peggiore, ma con 760K occupa il 33° posto generale e può ancora giocarsela, visto che parliamo inoltre di un player di esperienza.

Chipcount e payout

Vediamo gli azzurri usciti a premio ieri e a seguire la top-10 del chipcount e il chipcount azzurro.

ITALIANI ITM

72 Gianluca Speranza Italy €17,250

90 Walter Treccarichi Italy €17,250

118 Salvatore Camarda Italy €15,000

179 Andrea Scarrone Italy €11,400

193 Dario De Paz Italy €9,900

198 Nicola D’Anselmo Italy €9,900

206 Giovanni Giudice Italy €9,900

228 Carlo Savinelli Italy €8,650

231 Michele Tocci Italy €8,650

244 Candido Cappiello Italy €8,650

CHIPCOUNT AZZURRO

4 Lorenzo Arduini 2.050.000

13 Diego Montone 1.215.000

24 Francesco Del Foco 1.000.000

33 Alessandro Minasi 760.000

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Panagiotis Mavritsakis Greece 2,930,000

2 Eric Afriat Canada 2,300,000

3 Tom Middleton United Kingdom 2,190,000

4 Lorenzo Arduini Italy 2,050,000

5 Mathias Siljander Finland 1,750,000

6 David Kaufmann Germany 1,645,000

7 Sindre Hansen Norway 1,590,000

8 Hans Erlandsson Sweden 1,550,000

9 Peter Jorgne Sweden 1,475,000

10 Florian Duta Romania 1,305,000

TOP-10 PAYOUT

1 €1,287,800

2 €804,750

3. €574,850

4 €442,150

5 €340,100

6 €261,650

7 €201,250

8 €154,800

9 €119,100

10 €91,550

