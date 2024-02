EPT Parigi: Enrico Camosci vince l’High Roller. Enrico Camosci è uno dei giocatori più forti che l’Italia può mettere in campo, sia live che online, e da anni il bolognese si confronta con i migliori al mondo. Ieri però ha completato l’impresa di vincere l’High Roller da 25K per quasi 500K di premio. Niente azzurri invece nel finale del Mystery Bounty.

Spettacolare Enrico Camosci che porta a casa uno dei tornei più ricchi e importanti, il €25.000 High Roller Turbo. Si tratta della prima vittoria in carriera di un HR 25K per il bolognese che non ha bisogno di presentazioni, e che incassa altri €451.960 nella sua splendida carriera che potrebbe durare tanti altri anni, visto che parliamo di un ragazzo molto giovane, che ha battuto i grandi campioni.

Ieri l’ultimo ad arrendersi per esempio è stati un certo Stephen O’dwyer che si avvia alle casse per ritirare comunque un bel premio da €296.000, poi abbiamo Maksim Vaskresenski a completare il podio per €214.850, davanti a Evgeniy Tereshchenko in un torneo che ha mandato a premio 8 giocatori su 63 iscritti. Prima erano usciti tre dei giocatori più vincenti al mondo: Bryn Kenney (7°), Daniel Dvoress (6°) e Ben Heath (5°).

FINALE 25K HR

1 Enrico Camosci €451.960

2 Stephen Odwyer €296.350

3 Maksim Vaskresenski €214.850

4 Evgeniy Tereshchenko €163.000

5 Benjamin Heath €125.950

6 Daniel Dvoress €96.300

7 Bryn J Kenney €74.100

8 Marius Gierse €59.250

EPT Parigi 23 febbraio 2024: Mystery Bounty senza italiani

Grande Italia con 4 azzurri ancora in corsa al Main, ma anche con Camosci. Gli italiani però non riescono a completare una grande giornata visto che nel final day del €3.000 Mystery Bounty non troveremo nostri giocatori. Sono usciti tutti nella giornata di ieri, anche se portiamo 6 giocatori (sui 9 al via al day2) a premio, con Marcello Miniucchi che è il migliore, arrivando fino al 15° posto per €14.760.

15 Marcello Miniucchi 14.760€

26 Marco Poccia €8.040

39 Christian Rotundo 6.090€

51 Luca Giovannone 5.300€

67 Lorenzo Cendali 4.610€

125 Luigi Serafin 3.030€

La giornata riprenderà con un final day da 14 giocatori, e al comando c’è il belga Mustafa Al-Sayegh. Si gioca per una prima moneta da €298,796.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Mustafa Al-Sayegh Belgium 5,425,000

2 Ram Faravash Australia 4,270,000

3 Tsugunari Toma Japan 3,000,000

4 Gediminas Uselis Lithuania 2,415,000

5 Salomon Azria France 2,350,000

6 Fehim Hajdari Denmark 2,270,000

7 Hossein Ensan Germany 2,180,000

8 Seonguk Huh Korea 1,770,000

9 Pierre May Germany 1,595,000

10 Stephane Gabarre France 1,300,000

Gli altri tornei. Side Event a Parigi

Vediamo molto velocemente anche gli altri Side event in gioco a Parigi. All‘evento #29 NL Hold’em da €1.100 di buy-in hanno partecipato in 814 e in 119 sono passati al day2. Ritroviamo anche qui Giovanni Giudice, che dopo l’uscita dal Main, cerca di rifarsi qui e chiude al 7° posto con 486K, in scia al chipleader Nemo Israel che ha chiuso con 666K. In questo torneo sono ancora in gioco anche Gaspare Sposato (100° con 71K) ed Enrico Mosca (116° con 22K).

Al Hyper Turbo Freezeout da €1.050 di buy-in hanno partecipato in 202 giocatori e la vittoria è andata all’inglese Endrit Geci che ha incassato la prima moneta da quasi 41K.

