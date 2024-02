EPT Parigi 2024. Vittoria di Barny Boatman. Cala il sipario anche sul Palais de Congres della capitale francese che ha ospitato la prima tappa della stagione 2024 dell’European Poker Tour, e c’è subito la vittoria di un giocatore leggendario come Barry Batman al Main Event. Nicola D’Anselmo vince la seconda picchetta italiana al €2,100 NLH Hyper Turbo – Freezeout. Non riesce la rimonta di Enrico Camosci ad un altro High Roller.

Si è concluso col botto il €5.300 Main Event EPT Parigi che apre la stagione 2024 dell’European Poker Tour, ovvero con la vittoria di uno dei grandi nomi del poker della prima ora, in vero veterano che gioca ai tavoli da più di 30 anni (la prima vittoria live risale al 1998 quando molti di voi non era nemmeno nati), l’inglese Barny Boatman che ha messo in fila un Field enorme di 1.747 iscritti, vincendo in rimonta ed incassando la prima moneta da €1,287,800.

Al final day si riprendeva in 6, tutti con almeno €261.650 di premio, ed il primo eliminato di giornata è stato Eric Afriat. L’ultimo ad arrendersi è stato invece il tedesco David Kaufmann eliminato in un velocissimo heads up, ma che si consola con un premio da €804.750.

EPT Parigi 2024. Vittoria di Barny Boatman: chipcount e risultati finali

Dobbiamo fare un passo indietro perché nel weekend al Main Event erano impegnati anche alcuni azzurri, e uno di loro, Lorenzo Arduini, sfiora il colpaccio, mollando in 8° posizione, ma incassando comunque un bel premio da €154,800. E’ stato proprio Lorenzo il migliore degli azzurri a Parigi, mentre Francesco del Foco usciva alla prima mano (criticata), per un 18° posto da €46.050 di premio.

FINALE TOP-10 EPT MAIN EVENT

1 Barny Boatman United Kingdom €1,287,800

2 David Kaufmann Germany €804,750

3 Aleksejs Ponakovs Latvia €574,850

4 Owen Dodd United Kingdom €442,150

5 Peter Jorgne Sweden €340,100

6 Eric Afriat Canada €261,650

7 Ami Barer Canada €201,250

8 Lorenzo Arduini Italy €154,800



ITM AZZURRI

8-Lorenzo Arduini €154,800

18-Francesco Delfoco €46,050

31-Alessandro Minasi €30,250

55-Diego Montone €22,900

72-Gianluca Speranza €17,250

90-Walter Treccarichi €17,250

118-Salvatore Camarda €15,000

179-Andrea Scarrone €11,400

193-Dario De Paz €9,900

198-Nicola D’Anselmo €9,900

206-Giovanni Giudice €9,900

228-Carlo Savinelli €8,650

231-Michele Tocci €8,650

244-Candido Cappiello €8,650

Gli altri azzurri: a Camosci non riesce il back to back. Picchetta di D’Anselmo

Passiamo al €10.300 High Roller che vedeva ancora una volta protagonista Enrico Camosci, a pochi giorni dalla vittoria del HR 25K per quasi 500 mila euro di premio. Questa volta al bolognese non riesce la magia, ed esce 19°, pur portando a casa 41.500 euro di premio anche questa volta. Non certo la prima moneta pesante da €970.200 che finisce nelle tasche del tedesco Oliver Weis.

FINALE HIGH ROLLER €10.300

1 Oliver Weis Germany 970,200

2 Luca Marki Switzerland 606,750

3 Sergey Lebedev Russia 433,350

4 Ihar Soika Belarus 333,400

5 Stanislav Zegal Germany 256,500

6 Carlos Ribeiro Brazil 197,300

7 Nikita Kuznetsov Russia 151,800

8 Alexander Tkatschew Austria 116,750

9 Tomi Brouk Finland 90,950

C’è un altra gioia azzurra nel finale dell’EPT Parigi, grazie a Nicola D’Anselmo, che dopo essersi piazzato ITM al Main Event, vince la seconda picchetta italiana di questo EPT andando a portare a casa il €2.100 Hyper Turbo Freezeout, battendo la concorrenza (a dire il vero non enorme) di 48 iscritti per €92.160 di montepremi e una prima moneta da 29.960 euro che finisce nelle tasche di D’Anselmo che batte il giocatore di casa, Younes Hammouchi, nel testa a testa finale, poi abbiamo il brasiliano Bruno Ribeiro a completare il podio.

FINALE €2.100 HYPER TURBO

1 Nicola D’Anselmo Italy €29,960

2 Younes Hammouchi France €19,810

3 Bruno Ribeiro Brazil €13,360

4 Victor Fryda France €10,140

5 Elvis Petcu Romania €7,830

6 Marcin Kreft Poland €6,220

7 Nazar Buhaiov Ukraine