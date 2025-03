Il primo Pokerstars Open va in archivio, e il primo campione del nuovo circuito di Pokerstars non è italiano, nonostante si giocasse a Campione, ma è il rumeno Adrian State (foto by Manuel Kovsca – Rational Holdings Ltd). Ottimi numeri per il Main Event e ottimo anche il ritorno positivo di una location come quella dell’exclave svizzera. Azzurri a bocca asciutta anche al Super High Roller vinto da Alexander Ivarsson. Finale Pokerstars Open Campione.

Finale Pokerstars Open Campione: Adrian State è il primo vincitore

Il €1.100 Main Event PokerStars Open Campione va in archivio con grande soddisfazione dell’organizzazione di Luca Pagano e PS, per gli ottimi numeri, per il ritorno di una location importante e funzionale come Campione d’Italia che ha visto gli albori del poker live italiano e certamente per Adrian State. In tutto questo sono proprio gli italiani i meno felici perchè il primo campione del PSO è il rumeno State che porta a casa una ricca prima moneta da €363,000.

Beffati proprio gli azzurri Giorgio Soceanu e Barnaba Perone che completano il podio rispettivamente al 2° e 3° posto, incassando premi per €225,200 e €160.880. Poco prima aveva abbandonato la corsa un altro italiano, Salvatore Russo, 5° per 95K. Al tavolo finale portavamo anche Gaspare Sposato che però usciva al 7° posto per €56.330, niente da fare anche per Gasparotto10 dunque. Sicuramente i nostri ci riproveranno alla prossima tappa del Pokerstars Open che si sposterà a Dublino, caporale irlandese, dal 10 al 21 aprile.

FINALE MAIN EVENT

1 Adrian State Romania €363,000

2 Giorgio Soceanu Italy €225,200

3 Barnaba Perone Italy €160,880

4 Manel Montalban Spain €123,760

5 Salvatore Russo Italy €95,190

6 Jakub Sterba Czechia €73,210

7 Gaspare Sposato Italy €56,330

8 Andreas Putz Austria €43,340

Super High Roller: anche qui niente vittoria azzurra

Siamo tutti contenti del ritorno del poker a Campione e di questo nuovo circuito, ma i risultati al tavolo da poker per gli azzurri non sono stati così entusiasmanti, visto che non arriva nemmeno la vittoria finale del €5.000 Super High Roller che ha richiamato 107 giocatori.

Qui a spuntarla è stato lo scandivano Alexander Ivarsson che ha dominato la giornata finale incassando la prima moneta da €128.522, dopo aver superato Paul Adrian Runcan nel testa a testa finale e poi abbiamo Conor Bergin a completare il podio. Avevamo due azzurri in gioco qui, e il migliore è stato Francesco Pilato, capace di arrivare fino al 4° posto per €45.600 e il primo eliminato al tavolo finale da 6 players era stato Tommaso Castellano che riscatta un assegno da €27.000 in cambio.

FINALE SUPER HIGH ROLLER

1 Alexander Ivarsson €128.522

2 Paul Adrian Runcan €83.000

3 Conor Bergin €59.250

4 Francesco Pilato €45.600

5 Dawid Smolka €35.050

6 Tommaso Castellano €27.000