WPT Prime, Madrid – Si è fermato solo ad un passo dal trionfo l’italiano Roberto Agus. Alla fine il trofeo del campione è andato all’ucraino Oleksii Koiev, terzo lo spagnolo Rafael Navas. I 3 hanno siglato un deal per ICM.

WPT Prime Madrid: Agus incassa €85.000 ma il campione è Koiev

Non ha vinto ma Roberto Agus può comunque festeggiare l’ottimo secondo posto conquistato nel World Poker Tour Prime, da 1.100 euro di buy in e da 589.950 euro in prize pool (621 le entries totali), del Casino Gran Via di Madrid.

L’azzurro ha incassato, infatti, ben 85.000 euro grazie al deal per ICM siglato quando si era 3 left. Un bel bottino che fa praticamente il paio con quello che si è portato a casa l’ucraino Oleksii Koiev, trionfatore e per questo fortunato assegnatario anche del ticket per partecipare al prossimo WPT World Championship di Dicembre.

Si è messo in tasca, invece, poco più 67.000 euro lo spagnolo Rafael Navas, terzo classificato e primo eliminato dopo l’accordo.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1st: Oleksii Koiev – €87.363* + WPT World Championship in December

2nd: Roberto Agus – €85.000*

3rd: Rafael Navas – €67.637*

4th: Marcin Kruk – €38.750

5th: Alin Mitrache – €29.000

6th: Miguel Tavares – €22.000

7th: Jose Manuell Perez – €17.000

8th: Mitchell Hynam – €13.000

*Deal a 3 per ICM

Adesso il World Poker Tour vola in Australia

E intanto il circuito principale del WPT è già pronto per la tappa australiana che comincerà tra 3 giorni. L’appuntamento è a Broadbeach, nel Casino del “The Star Gold Coast”, dove si dovrà pagare un buy in da 5.400 dollari per partecipare al torneo.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al programma del WPT Prime.