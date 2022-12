WPT World Championship 2022. Mentre nel vecchio continente arrivano record su record da EPT Praga, anche il WPT si prepara al suo torneo da record, il gran finale dal Wynn Casino con $15 milioni garantiti. Subito Justin Bonomo in luce.

WPT World Championship 2022: Justin Bonomo subito on fire

615 iscritti per il primo flight dell’atteso gran finale di stagione WPT, il main event 2022 World Poker Tour World Championship da $10.400 buy-in e che garantirà $15 milioni garantiti! L’Executive Tour Director del WPT, Matt Savage, rimane ottimista sul fatto che gli iscritti possano andare a superare questo GTD incredibile.

Intanto dal day1A esce subito come chipleader un nome eccellente, quello di Justin Bonomo che quando ci sono da giocare tornei milionari non si tira mai indietro. Al Wynn Casino si sono giocati i primi 10 livelli che sono bastati a Bonomo per chiudere con più di 1 milione in chips (202 big blind). Bonomo è uno dei torneisti più vincenti al mondo, ma non è mai riuscito a scrivere il suo nome nella Mike Sexton WPT Champions Cup, nonostante 3 tavoli finali anche in questo prestigioso circuito.

Molto vicino a Bonomo c’è Joey Couden (935.000) che vanta un braccialetto WSOP al polso, ma anche Steven McKuin (895.000) e una vecchia conoscenza dell’European Poker Tour (spesso presente anche ad eventi italiani pur essendo solo di origine del belpaese), Roberto Romanello (725.000).

TOP-5 CHIPCOUNT

1. Justin Bonomo – 1.011.000 (202 bb)

2. Joey Couden – 935.000 (187 bb)

3. Steven McKuin – 895.000 (179 bb)

4. Roberto Romanello – 725.000 (145 bb)

5. Domenico Braciere – 714.000 (143 bb)

WPT World Championship 2022: altri nomi noti

Field ovviamente stellare, e c’era da aspettarselo. Per esempio passano al day2 altri big come il due volte vincitore del braccialetto WSOP Michael Gagliano (550.000), Chris Brewe (442.000) che è un regular high stakes abbastanza noto, il campione del WPT James Romero (440.000), il vincitore del braccialetto e campione del WPT Alex Foxen (371.000), e Daniel Negreanu (252.000) che non ha bisogno di presentazioni (due volte campione del WPT e sei volte alle WSOP). Al WPT ha già vinto anche Chance Kornuth (237.000) che in carriera vanta pure 3 braccialetti WSOP.

Niente da fare per lo specialista degli High Roller, Mikita Badziakouski uscito durante il day1A come Kristen Foxen (3 braccialetti in carriera), Michael Mizrachi (5 braccialetti e 2 titoli WPT), Brian Hastings (6 braccialetti), Brian Rast (5 braccialetti) e anche Brian Altman che ha comandato nell’ultimo periodo arrivando a 3 titoli del World Poker Tour.