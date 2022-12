WPT World Championship 2022 Day2, dal Wynn Casino di Las Vegas continua il torneo dei record del World Poker Tour, il gran finale di stagione arrivato a quasi $30 milioni di dollari di montepremi. Presenti due azzurri ancora in corsa, Fausto Tantillo e Davide Suriano.

WPT World Championship 2022 Day2: Tantillo e Suriano ci credono al Wynn

Alla fine del 15° livello si conclude il day2 con ancora 400 giocatori in corsa. In 370 andranno a premio, quindi la bolla scoppierà al day3, e in corsa ci sono anche due giocatori italiani, Fausto Tantillo che ha chiuso con 515.000 chips (praticamente stabile rispetto al day1) e Davide “Zizinho” Suriano con 175K, in calo dopo un day1 che lo aveva visto imbustare 400K.

Il chipleader è Adrian Sorel State con 2.4 milioni equivalenti a 160bb. Alle sue. Spalle lo tallona Andriy Lyubovetskiy. Tra le eliminazione eccellenti della seconda giornata va segnalata quella di Justin Bonomo, eliminato in uno scontro di alto livello con Dan Smith.

TOP-5 CHIPCOUNT

1. Adrian Sorel State – 2,400,000 (160 bb)

2. Andriy Lyubovetskiy – 2,200,000 (147 bb)

3. Lucas Foster – 2,135,000 (142 bb)

4. Isaac Kempton – 2,100,000 (140 bb)

5. Adam Hendrix – 2,055,000 (137 bb)

6. Soheb Porbandarwala – 2,035,000 (136 bb)

WPT World Championship 2022 Day2: Payout ufficiale

Vediamo il payout completo ed ufficiale.

PAYOUT

1st: $4,146,400*

2nd: $2,830,000

3rd: $2,095,000

4th: $1,608,000

5th: $1,301,000

6th: $1,001,050

7th: $704,000

8th: $547,000

9th-10th: $429,000

11th-12th: $338,500

13th-14th: $269,900

15th-16th: $217,100

17th-20th: $176,200

21st-24th: $144,300

25th-32nd: $119,300

33rd-40th: $99,600

41st-48th: $83,900

49th-56th: $71,400

57th-64th: $61,350

65th-72nd: $53,200

73rd-80th: $46,650

81st-88th: $41,250

89th-104th: $36,500

105th-120th: $32,650

121st-136th: $29,450

137th-152nd: $26,900

153rd-168th: $24,800

169th-184th: $23,100

185th-208th: $21,750

209th-232nd: $20,700

233rd-264th: $19,900

265th-296th: $19,150

297th-328th: $18,450

329th-349th: $17,750

350th-370th: $17,400

Redraw degli azzurri

A seguire il redraw dei due tavoli con in gioco Tantillo e Suriano. Il primo si trova al tavolo con Chris Brewer, giocatore pericoloso, abbastanza corto però.

Fausto Tantillo – 515,000

Pavel Binar – 420,000

Michael Rocco – 1,135,000

Chris Brewer – 145,000

Adnan Mohammad – 360,000

Sammy Bolung – 465,000

Adam Weinraub – 285,000

Victor Li – 385,000

Ron Fetsch – 240,000

Richard Figueiredo – 565,000

Davide Suriano – 175,000

Seimane Mameche – 490,000

Chris Dowling – 300,000

Daniel Sepiol – 1,625,000

John Corsi – 295,000

Liyingxue Ji – 350,000