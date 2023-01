Programma WPT Parigi 2023. La capitale francese non è mai stata nota per essere una location di tornei di poker live, anzi i maggiori circuiti non avevano mai toccato Parigi che tra gennaio e febbraio si trasforma nella capitale del poker live visto che non si giocherà solo il primo storico EPT Parigi, ma anche il WPT Prime Paris.

Programma WPT Parigi 2023: Main Event da €1.100

Ci sono ben 27 eventi in programma a Parigi dal 22 gennaio al 5 febbraio, quando arriva il World Poker Tour col WPT Prime Paris. Il torneo più atteso è chiaramente il Main Event da €1.100 di buy-in e che inizierà il 31 gennaio, sviluppandosi con 5 flight iniziali di day1, e che continuerà col day2 e dino al tavolo finale in programma il 5 febbraio.

A seguire ci sarà anche un Super High Roller da €3.300 di buy-in. Questi sono i due tornei più ricchi di una kermesse che ha in programma però tanti eventi.

Tanti tornei per tutte le tasche

Il WPT Parigi inizia ufficialmente il 22 gennaio con l’evento #1 opener da €500 di buy-in. Tutte le strutture sono molto giocabili, anche se la pecca è la mancanza di montepremi garantiti. Ecco tutto il lungo programma completo: