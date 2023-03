WPT Prime Amsterdam 2023. Dopo le tappe in Australia e Cambogia, il World Poker Tour torna nel vecchio continente per la tappa olandese del suo Prime che abbiamo già visto e seguito a Parigi, con tanti italiani che speriamo di ritrovare anche ad Amsterdam.

WPT Prime Amsterdam 2023: il programma dal 24 marzo al 1 aprile

Dopo la tappa di inizio anno di Parigi e le tappe asiatiche in Australia e Cambogia, il WPT Prime torna in Europa con la tappa di Amsterdam al via dal 24 marzo dall’Holland Casino. I tornei in programma sono 12 e i buy-in vanno da €275 a €2.200, con l’atteso Main Event da €1.100 che si giocherà dal 28 al 31 marzo, con 3 flight iniziali.

Il 31 marzo prenderà il via anche l’High Roller da €2.200 per un evento che verrà concluso, assieme agli altri side event, il primo aprile. CLICCA QUI per il programma completo del WPT Prime Amsterdam.

I risultati in Australia e Cambogia

Detto del successo parigino, andiamo a vedere come sono andati gli ultimi tornei asiatici. Allo Star Gold Coast in Australia hanno partecipato 1.224 giocatori che hanno prodotto un prizepool di 2,2 milioni di dollari australiani (1,39 milioni di euro), con una prima moneta da 374.953 dollari australiani vinta da Sheng Ye.

Successo anche per il WPT Prime Cambogia che ha visto la presenza di 1.011 giocatori, per un montepremi da $980,670 diviso tra 128 giocatori piazzati a premio, e qui il migliore è stato il giapponese Reiji Kono che ha incassato la prima moneta da $131.731, inoltre tutti i vincitori degli eventi Prime hanno anche un posto al WPT World Championship, il gran finale di stagione che si gioca ogni anno negli Stati Uniti, con buy-in da $10.300.