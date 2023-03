WPT Prime Amsterdam Main Event. Siamo giunti alla giornata conclusiva del torneo World Poker Tour nella capitale olandese. 4 italiani a premio nel day2, ma nessuno tra i 10 finalisti che si giocheranno la prima moneta da $186,178.

WPT Prime Amsterdam Main Event:

Niente da fare per gli azzurri impegnati al World Poker Tour Prime di Amsterdam. In 4 erano arrivati al day2, a premio, ma nessuno è riuscito ad avanzare tra i 10 finalisti.

Nel day2 il primo azzurro eliminato al 90° posto per $2.167 di premio è Roberto Ghidini, seguito a breve distanza da Giovanni Battista Gaiulli ($2.345) mentre il veterano Enrico Mosca chiude la sua corsa al 30° posto incassando $5.350. Dopo di lui è il turno di Alessio Di Cesare che si arrende al 14° posto per $10.386 di premio, ed è il migliore dei nostri.

Il chipleader è Philip Hollederer che domina con uno stack di 6.375.000 gettoni, seguito a distanza da Eli Fisz (5.380.000) e da Floris ten Cate (4.450.000).

Redraw e Payout

Vediamo il redraw dei due tavoli in gioco e a seguire il payout della top-10, con na prima moneta da $186,178.

Table 1: Seat 3: Philip Hollederer – 6,375,000 (85 bb) Seat 4: Carlos Da Costa Dias – 2,535,000 (33 bb) Seat 5: Eli Fisz – 5,380,000 (71 bb) Seat 6: Vache Zakaryan – 1,060,000 (14 bb) Seat 7: Joey Sint – 1,535,000 (20 bb)

Table 2: Seat 3: Floris ten Cate – 4,450,000 (59 bb) Seat 4: Willem Roebroek – 2,265,000 (30 bb) Seat 5: Bart Driessen – 785,000 (10 bb) Seat 7: Clyde Tjauw Foe – 4,310,000 (57 bb) Seat 8: Stephan Van Den Berg – 1,235,000 (16 bb)

PAYOUT TOP-10

1st: €171,952 (~US $186,178*)

2nd: €107,701 (~US $116,611)

3rd: €79,507 (~US $86,085)

4th: €59,321 (~US $64,229)

5th: €44,739 (~US $48,440)

6th: €34,109 (~US $36,931)

7th: €26,292 (~US $28,467)

8th: €20,493 (~US $22,188)

9th-10th: €16,154 (~US $17,490)