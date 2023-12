WPT World Championship day3. Al Wynn Casino di Las Vegas continua lo spettacolare finale del World Poker Tour. Il day 3 iniziava con Alessandro Siena chipleader, ma l’azzurro viene eliminato durante la giornata che premia invece 4 azzurri verso il day 4, con un ottimo Alessio Isaia.

WPT World Championship day3: Siena e Kanit eliminati

Al Wynn Casino di Las Vegas continua il gran finale del World Poker Tour, col $10.400 WPT World Championship 2023. Iniziamo dalle notizie negative, come l’eliminazione di Alessandro Siena che iniziava il day 3 del Main Event da chipleader, ma che viene scoppiato ed è eliminato al 162° posto per 31.300$ di premio.

Poco prima avevamo perso anche Mustapha Kanit che viene eliminato al 327° posto per 22.100$ di premio.

WPT World Championship day3: poker di azzurri ancora in corsa

Passiamo alle buone notizie, ovvero quelle sugli italiani che sono passati al day 4 e che saranno in 4. Il migliore dei nostri è Alessio Isaia, che avevamo già citato in gioco nei giorni scorsi ai Side event che non erano andati benissimo, ma il Fabbro cambia passo nel torneo che conta e riprenderà oggi con 3.8 milioni in chips a disposizione.

Molto vicino con 3.6 milioni in gettoni troviamo un altro giocatore italiano importante come Simone Andrian, e non dimentichiamo l’esperto Sergio Castelluccio che ha imbustato 3.3 milioni. Più corto Eugenio Peralta che dovrà recuperare con poco più di 1 milione, ma la struttura super giocabile gli da ancora tante speranze.

CHIPCOUNT AZZURRO

32 Alessio Isaia 3.850.000

35 Simone Andrian 3.630.000

37 Sergio Castelluccio 3.370.000

114 Eugenio Peralta 1.025.000

WPT World Championship day3: Chipcount e payout

Tutti i giocatori hanno già $37,600 sicuri in tasca, ma tutti guardano alla prima moneta da $5,678,000 anche se la corsa è ancora lunga con 132 players left. Uno degli ultimi eliminati di giornata è stato Chance Kornuth che aveva giocato un grande day1. Al comando del chipcount troviamo invece Naj Ajez davanti ad un big come Artur Martirosian.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Naj Ajez Australia 11.435.000

2 Artur Martirosian Russia 10.930.000

3 Andres Campero Mexico 10.535.000

4 Ankit Ahuja India 9.090.000

5 Mario Navarro Spain 7.625.000

6 Mark Mounsey Canada 7.520.000

7 Kristen Foxen USA 7.260.000

8 Paulius Vaitiekunas Lithuania 7.240.000

9 Chris Moorman UK 7.120.000

10 Roman Hrabec Czech Republic 6.620.000

PAYOUT

1st: $5,678,000*

2nd: $3,772,200

3rd: $2,798,700

4th: $2,095,300

5th: $1,583,100

6th: $1,207,000

7th: $928,900

8th: $721,600

9th-10th: $566,900

11th-12th: $456,500

13th-14th: $363,300

15th-16th: $291,700

17th-20th: $236,300

21st-24th: $193,100

25th-32nd: $159,200

33rd-40th: $132,500

41st-48th: $111,300

49th-56th: $94,400

57th-64th: $80,700

65th-72nd: $69,700

73rd-80th: $60,800

81st-88th: $53,500

89th-104th: $47,100

105th-120th: $41,900

121st-132nd: $37,600

Side Event: gli altri tornei al Wynn

194 entries al $25,000 High Roller, andranno a premio in 23 e si gioca per una prima moneta da $1,187,077. Al comando del chipcount, al termine del day1, c’è Orpen Kisacikoglu di poco avanti su un big come Darren Elias, ma attenzione anche a Joseph Cheong al 4° posto e a Joe McKeehen che riprenderà dalla 6° posizione. In top-10 altri big come Alex Kulev e Fedor Holz.

TOP-5 CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1. Orpen Kisacikoglu – 2,885,000 (72 bb)

2. Darren Elias – 2,250,000 (56 bb)

3. Brek Schutten – 1,895,000 (47 bb)

4. Joseph Cheong – 1,825,000 (46 bb)

5. Ramin Hajiyev – 1,740,000 (44 bb)

TOP-10 PAYOUT HIGH ROLLER

1 $1,187,077

2 $729,480

3 $525,087

4 $397,254

5 $295,116

6 $219,306

7 $173,844

8 $141,590

9 $117,659

10 $101,098

Clemen Deng vince invece il $3,000 PKO per una prima moneta da $156,530 più $92,750 di taglie. L’ultimo ad arrendersi è stato Leonard Carrillo. Da segnalare il 6° posto finale di Alex Kulev che abbiamo visto essere tra i protagonisti anche al Main Event.

FINALE 3K BOUNTY

1st- Clemen Deng – $156,530 + $92,750

2nd – Leonard Carrillo – $156,530 + $9,250

3rd – Jordan Siegel – $96,342 + $22,500

4th – Eshaan Bhalla – $76,092 + $6,500

5th – Bruno Fitoussi – $58,969 + $5,500

6th – Alex Kulev – $44,782 + $30,250

7th – Lachezar Petkov – $33,466 + $9,750

8th – Namhyung Kim – $24,666 + $10,000

9th – David Gonzalez – $17,582 + $500