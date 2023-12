WPT World Championship day4. Vediamo velocemente cosa è successo nella quarta giornata del ricchissimo evento che chiude la stagione del World Poker Tour dal Wynn Casino di Las Vegas dove oltre al Main Event si sta giocando anche lo spettacolare Big One for One Drop.

WPT World Championship day4: Assi scoppiati ad Alessio Isaia

Il $10.000 Main Event WPT World Championship dal Wynn Casino di Las Vegas manda in archivio anche il day4, lasciando in gioco solo 45 players ad inseguire il sogno di campione del World Poker Tour, e della prima moneta da $5,678,000. I 45 left hanno già assicurato tutti un premio di almeno $111,300. Non ci saranno però Alessio Isaia ed Eugenio Peralta.

Il Fabbro parte bene, concentrato nella rimonta verso la vetta, fino alla mano fatale, quello che lo vede finire finire in un piattone con A-A contro 10-10 di Ade Olonoh che trova un maledetto 10 sul board che lascia l’azzurro cortissimo, e out poco dopo al 94° posto per $47.100 di premio.

Poco dopo tocca anche a Eugenio Peralta che era l’italiano che partiva più basso nel chipcount, e che riesce a resistere fino al 65° posto per un premio da $69.700.

WPT World Championship day4: continua il sogno di Castelluccio e Andrian

Procede invece il torneo di Sergio Castelluccio (in foto copertina di repertorio by PIW) e Simone Andrian, i due porta bandiera italiani in questo super torneo. Il Genio delle Tartarughe, giocatore di lunga esperienza a livello mondiale, imbusta 8.275.000 di gettoni che valgono un ottima 18° posizione. Pertugio (questo il nickname di Andrian che abbiamo conosciuto online prima dei grandi colpi live) è invece più corto e con 3.200.000 chips è al 41° posto di una classifica comandata da Mark Mounsey con 18 milioni.

Da segnalare il passaggio di altri big come: Ben Heath (16 milioni), Artur Martirosian (11.250.000), Andrew Lichtenberger (11.100.000), Kristen Foxen (10.300.000), Chris Moorman (10.200.000), James Chen (9.000.000), Eric Blair (4.760.000), Alex Foxen (4.225.000), Roberto Romanello (4.050.000) e Mihai Ilioi (2.600.000).

Lo shuffle up and deal del day5 è previsto per le ore 12.00 locali (le 21.00 in Italia), con altri 5 livelli da 90 minuti l’uno. Si riprende dai blinds 100.000-200.000 big blinds 200.000.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Mark Mounsey Canada 18.725.000

2 Maxime Chilaud France 17.900.000

3 Ren Lin China 17.750.000

4 Raphael Blouet France 17.450.000

5 Ben Heath UK 16.600.000

6 Ben Jacobs USA 16.425.000

7 Naj Ajez Australia 14.600.000

8 Noel Rodriguez USA 13.925.000

9 Mario Navarro Spain 12.225.000

10 Alex Jauregui USA 12.075.000

Big One for One Drop: il torneo da 1 milione di dollari di buy-in

E’ iniziato anche lo spettacolo del $1.000.000 WPT Big One for One Drop, il torneo più costoso nella storia del poker che ha richiamato l’attenzione di 17 giocatori che hanno accettato la sfida. Ovviamente parliamo di un field molto contenuto, ma che ha richiamato la creme de la creme del poker mondiale con: Matthias Eibinger, Dan Smith, Chris Brewer, Isaac Haxton, Santhosh Suvarna, Adrian Mateos, Stephen Chidwick, Jason Koon, David Einhorn, Mario Mosboeck, Mikita Badziakouski, Nick Petrangelo, Rick Salomon, Fedor Holz, Phil Ivey, Talal Shakerchi e Martin Kabrhel.

Il montepremi di 15.810.000 dollari sarà diviso tra i migliori 4, con una prima moneta da 7.114.500 dollari. In 14 sono passati al day2, e tra loro non ci sarà uno dei giocatori più attesi, Phil Ivey, eliminato da Dan Smith che chiude la giornata da netto chipleader con 3.590.000, un vantaggio netto su Santhosh Suvarna, secondo con 2.320.000 chips.

CHIPCOUNT BIG ONE

Dan Smith – 3,680,000 (184 bb)

Santhosh Suvarna – 2,160,000 (108 bb)

Adrian Mateos – 2,035,000 (102 bb)

Mikita Badziakouski – 1,605,000 (80 bb)

Matthias Eibinger – 1,360,000 (68 bb)

Isaac Haxton – 1,160,000 (58 bb)

Jason Koon – 1,020,000 (51 bb)

Mario Mosboeck – 850,000 (43 bb)

Rick Salomon – 840,000 (42 bb)

Nick Petrangelo – 700,000 (35 bb)

Fedor Holz – 630,000 (32 bb)

Stephen Chidwick – 355,000 (18 bb)

Martin Kabrhel – 320,000 (16 bb)

Chris Brewer – 275,000 (14 bb)