WPT World Championship day6. Abbiamo i nomi dei sei giocatori che si sfideranno questa notte per uno dei più ambiti e ricchi titoli del poker mondiale, il gran finale del World Poker Tour dal Wynn Casino di Las Vegas. Intanto Mikita Badziakouski (in foto by Wpt.com) vince il Big One for One Drop più “povero” della storia.

WPT World Championship day6: tavolo finale spettacolare

Continua il grand finale della stagione 2023 del World Poker Tour al Wynn Casino di Las Vegas. Al $10.400 Main Event WPT World Championship sono rimasti i sei giocatori che questa notte si giocheranno uno dei titoli più ambiti nel mondo del poker, oltre ad una prima moneta significativa da 5.678.000 dollari ma tutti hanno già in tasca più di $1.2 milioni.

Lo spettacolo non manca visto che al final table troveremo alcuni dei campioni più noti e vincenti al mondo, a dimostrazione che il poker non è solo un gioco di fortuna. Parliamo infatti di un torneo che ha richiamato 3.865 giocatori. La giornata di ieri riprendeva con 16 left, e dopo 10 eliminazioni si è concluso il day5.

Al comando troviamo Andrew “LuckyChewy” Lichtenberger che non ha bisogno di grandi presentazioni e che domina con uno stack sopra i 148 milioni in chips, ovvero 124 big blind. In seconda posizione un altro peso massimo del poker mondiale, Chris Moorman che da un pò di tempo non ci capitava di segnalare, ma che zitto zitto si siede ad uno dei tavoli più importanti, già da ex campione WPT (e non solo) e lo fa con 74bb, unico a poter impensierire davvero LuckyChewy a livello di stack.

Gli altri sono infatti molto staccati, ad iniziare da Georgios Sotiropoulos che è al 3° posto con 46.2 milioni (39bb) e poi arrivano Ben Heath (31bb) e Daniel Sepiol (29bb). Chiude in fondo al chipcount Artur Martirosian che farà di tutto per far fruttare quei 25bb che gli rimangono, visto che oltre alle tante vincite online, Martirosian punta anche a diventare il prossimo giocatore a completare il Triple Crown visto che live ha già vinto un Main Event EPT e anche un braccialetto WSOP. Completare il triple crown proprio al torneo più importante del WPT sarebbe una vera ciliegina sulla torta, ma non sarà facile vista la posizione di partenza e il valore degli avversari.

WPT World Championship day6: chip count e payout

CHIPCOUNT

1 – Andrew Lichtenberger 148,200,000

2 – Chris Moorman 88.300.000

3 – Georgios Sotiropoulos 46.200.000

4 – Ben Heath 36.700.000

5 – Daniel Sepiol 34.300.000

6 – Artur Martirosian 29.400.000

PAYOUT FINAL TABLE

1st: $5,678,000*

2nd: $3,772,200

3rd: $2,798,700

4th: $2,095,300

5th: $1,583,100

6th: $1,207,000

Si riprenderà con 61 minuti da giocare nel livello 34: 600,000-1,200,000 big blind ante 1.200.000. La diretta streaming a carte scoperte inizia 30 minuti dopo lo start che è fissato alle ore 16:00 locali, l’una di notte in Italia.

Big One for One Drop a Mikita Badziakouski

Mikita Badziakouski vince il $1.000.000 WPT Big One for One Drop e porta a casa la prima moneta da $7,114,500 dopo aver battuto il calciatore Mario Mosboeck che incassa comunque un pesante premio da 4.6 milioni di dollari mentre a completare il podio c’è Dan Smith che si deve accontentare di $2,806,750 dopo aver dominato le prime 2 giornate di questo torneo da 1 milione di dollari di buy-in, che però è il più povero della storia. Fa quasi ridere parlare di torneo povero quando in palio c’è una prima moneta superiore ai 7 milioni di dollari, ma guardate le altre edizioni come erano andate:

2012 48 Antonio Esfandiari $18,346,673

2014 42 Dan Colman $15,306,668

2016 28 Elton Tsang $12,246,912

2018 27 Justin Bonomo $10,000,000

2023 17 Mikita Badziakouski $7,114,500

Tornando al torneo attuale, va segnalato il solito Isaac Haxton a premio, ultimo dei 4 ITM, mentre la pesante bolla viene scoppiata da Nick Petrangelo. Precedentemente il primo eliminato di giornata era stato Santhosh Suvarna.

FINALE BIG ONE DROP

1st: Mikita Badziakouski – $7,114,500

2nd: Mario Mosboeck – $4,663,950

3rd: Dan Smith – $2,806,750

4th: Isaac Haxton – $1,224,800