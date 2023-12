WPT Championship 2023 Finale. Il campione del gran finale della stagione del World Poker Tour è Dan Sepiol (in foto col padre by wpt.com) che gioca un ottimo tavolo finale, un tavolo finale lungo e dal livello altissimo, del resto i protagonisti in gioco erano di altissima caratura, come lo erano quelli che hanno dato vita al WPT Alpha 8 vinto da Ren Lin su Jason Koon.

WPT Championship 2023 Finale: successo per Dan Sepiol

Al Wynn Casino si è concluso il $10.400 Main Event WPT World Championship, il gran finale di stagione che ogni anno si gioca a Las Vegas, e incorona il campione del World Poker Tour. Un tavolo finale spettacolare a 6 handed, come da tradizione per WPT. L’avvio è lento e servono molte mani prima dell’eliminazione di Artur Martirosian al 6° posto. Niente triple crown per il russo eliminato con 5-5 dal futuro campione che lo domina con 7-7, ma il 6° posto vale comunque 1.207.000 dollari di premio!

L’azione si velocizza leggermente e in 5° posizione molla il colpo Ben Heath, seguito da Chris Moorman che si accomoda ai piedi del podio. Entrambi vengono eliminati da Georgios Sotiropoulos.

Si rimane in tre e questa volta tocca ad un altro big del poker mondiale venire eliminato, si tratta di Andrew Lichtenberger che incassa comunque un bel premio di 2.798.700 dollari. Si arriva al testa a testa finale con Dan Sepiol avanti con 310 milioni contro i 72 milioni di Sotiropoulos che si conferma un osso duro, tenta la rimonta, ma alla fine si deve arrendere come runner up per $4,167,246. Il campione WPT è americano, si tratta di Dan Sepiol che incassa la prima moneta da $5,282,954.

WPT Championship 2023 Finale: Payout

FINALE WPT CHAMPIONSHIP 2023

1st: Dan Sepiol – $5,282,954

2nd: Georgios Sotiropoulos – $4,167,246

3rd: Andrew Lichtenberger – $2,798,700

4th: Chris Moorman – $2,095,300

5th: Ben Heath – $1,583,100

6th: Artur Martirosian – $1,207,000

WPT Alpha 8: vittoria per Ren Lin su Jason Koon

In concomitanza col finale di stagione è tornato un altro storico format del WPT, anche se con buy-in dimezzato rispetto al passato, il $50.000 WPT Alpha 8 che ha richiamato 69 giocatori a formare un montepremi da 3.346.500 dollari e una prima moneta sopra al milione.

Tutto il tavolo finale da 9 giocatori va a premio ed il primo eliminato per $108.761 è Justin Bonomo, a cui questa volta non riesce un ennesimo colpo vincente in un high roller. Subito dopo esce un altro mostro sacro, Isaac Haxton e ovviamente i grandi nomi si sprecano. Sul gradino basso del podio per esempio c’è un giocatore spesso presente ad eventi del genere, Martin Kabrhel. Il ceco chiude al 3° posto per quasi 500K di premio.

Il testa a testa conclusivo vede avanti Jason Koon su Ren Lin che prima dimezza le distanze, poi aggancia l’avversario e alla fine vince con la mano finale lo trionfare con A-2 contro J-9 di Koom che non completa la scala su board Q-2-5-7-10. Per il vincitore c’è una prima moneta da $1,045,781 mentre il runner up porta a casa $669,300, un Koon che si conferma ancora una volta una dei migliori giocatori al mondo.

FINALE ALPHA 8

1st: Ren Lin – $1,045,781

2nd: Jason Koon – $669,300

3rd: Martin Kabrhel – $468,510

4th: Biao Ding – $334,650

5th: Seth Davies – $249,314

6th: Nikita Kuznetsov – $192,424

7th: Brad Owen – $152,266

8th: Isaac Haxton – $125,494

9th: Justin Bonomo – $108,761