Al Wynn di Las Vegas continua il gran finale del World Poker Tour, uno dei tornei più importanti nel mondo del poker, dove dal day1C passa Alessio Isaia, già campione WPT in passato. Al day2 anche Domenico Gala ed Andrea Dato. WPT Championship 17 dicembre 2024.

WPT Championship 17 dicembre 2024: altri 906 iscritti

Altri 906 iscritti al day1C del $10.400 Main Event WPT World Championship 2024, col torneo che arriva ad un prizepool da $23.441.600 e altri 315 giocatori passano il taglio verso il day2.

Si gioca per l’ambito titolo del World Poker Tour, ma anche per una prima moneta fissata a $3.138.900. Al torneo al momento hanno partecipato 2.932 iscritti e in totale sono 821 i players left verso il day2, con una bolla ben lontana dallo scoppio con 299 ITM.

PAYOUT WPT CHAMPIONSHIP 2024

1st: $3,138,900*

2nd: $2,075,000

3rd: $1,550,000

4th: $1,150,000

5th: $875,000

6th: $665,000

7th: $515,000

8th: $400,000

9th-10th: $310,000

11th-12th: $255,000

13th-15th: $215,000

16th-19th: $176,000

20th-23rd: $146,000

24th-31st: $121,000

32nd-39th: $101,000

40th-47th: $85,000

48th-55th: $71,000

56th-63rd: $59,000

64th-79th: $50,000

80th-99th: $42,000

100th-120th: $35,500

121st-150th: $29,500

151st-192nd: $25,000

193rd-240th: $21,600

241st-299th: $19,600

Anže Šmajd migliore di giornata al day1C

Il migliore di giornata al day1C è Anže Šmajd, unico sopra al milione in chips, con Mark Babekov al 2° posto con 900K e poi completa il podio di giornata Scott Stewart con 821.000 gettoni. Tra i migliori 5 c’è anche il pro russo Nikita Kuznetsov.

In 6° posizione John Hennigan, campione WPT che riprenderà con 648.000 chips. Tra gli altri big che ritroveremo al day2 segnaliamo: Sam Soverel (400.000), Harrison Gimbel (390.000), Andrew Moreno (320.000), Maurice Hawkins (287.000), David Benyamine (220.000).

TOP-5 CHIPCOUNT DAY1C

1. Anže Šmajd – 1,016,000 (169 bb)

2. Mark Babekov – 900,000 (150 bb)

3. Scott Stewart – 821,000 (137 bb)

4. David Kyte – 803,000 (134 bb)

5. Nikita Kuznetsov – 773,000 (129 bb)

La situazione degli Italiani: in corsa Isaia, Dato e Gala

Capitolo azzurri, dal day1C passa un ottimo Alessio Isaia che chiude la giornata tra i migliori 50 con 275.000 ma facciamo un passo indietro perché ieri dal day1B non vi avevamo segnalato italiani in gioco, in realtà sono passati due azzurri anche dal secondo flight.

Si tratta di Domenico Gala, che con 278.000 è in assoluto il migliore dei nostri, di poco avanti sul “Fabbro” Isaia, mentre Andrea Dato ha chiuso con 91.000 chips e dovrà provare a recuperare.