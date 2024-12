Andrea Dato chiude al 7° posto il day2 del Main Event WPT World Champions 2024, uno dei più prestigiosi e ricchi tornei di poker al mondo, in gioco al Wynn per il gran finale del World Poker Tour. Passa a premio anche Domenico Gala mentre al comando troviamo Malcolm Trayner (in foto by WPTblog). WPT Championship 18 dicembre 2024.

WPT Championship 18 dicembre 2024: scoppiata la bolla

Al Wynn di Las Vegas continua il consueto gran finale di stagione del World Poker Tour, il $10.400 WPT World Championship Main Event che ha giocato un day2 che lascia in corsa 299 players left tutti a premio, sui 2.392 che hanno preso parte a questo torneo che premierà il vincitore con la prima moneta da $3,138,900 e il nome sul mitico trofeo WPT. Tutti i giocatori ancora in corsa sono già certi di un premio minimo di $19.600.

La bolla è stata scoppiata da Ernest Bush che con Q-10 finisce ai resti, ma Scott Stewart non gli lascia scampo con una coppia di donne che regge e manda in archivio la giornata. Purtroppo tra gli eliminati segnaliamo anche Alessio Isaia.

PAYOUT WPT CHAMPIONSHIP 2024

1st: $3,138,900*

2nd: $2,075,000

3rd: $1,550,000

4th: $1,150,000

5th: $875,000

6th: $665,000

7th: $515,000

8th: $400,000

9th-10th: $310,000

11th-12th: $255,000

13th-15th: $215,000

16th-19th: $176,000

20th-23rd: $146,000

24th-31st: $121,000

32nd-39th: $101,000

40th-47th: $85,000

48th-55th: $71,000

56th-63rd: $59,000

64th-79th: $50,000

80th-99th: $42,000

100th-120th: $35,500

121st-150th: $29,500

151st-192nd: $25,000

193rd-240th: $21,600

241st-299th: $19,600

Andrea Dato fantastico al 7° posto. Avanza anche Domenico Gala

Questo non significa che come italiani non possiamo ancora crederci, anzi, Andrea Dato da spettacolo al Wynn visto che con 2.250.000 chips riprenderà dai piani altissimi, al 7° posto del chipcount totale comandato da Malcolm Trayner con 3.2 milioni, davanti ad un altro vincente WPT (come Dato), ovvero David ODB Baker che ha chiuso la giornata con 2.8 milioni, poi completa il podio virtuale il già citato Scott Stewart.

Non è finita qui perchè i colori azzurri portano avanti anche Domenico Gala che è più corto con 520.000 gettoni che valgono il 170° posto al momento, ma con 35 big blind c’è ancora speranza di rimonta.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Malcolm Trayner 3,275,000

2 David ODB Baker 2,830,000

3 Scott Stewart 2,790,000

4 Elvyn Bello 2,695,000

5 Christian Roberts 2,615,000

6 Edward Pak 2,350,000

7 Andrea Dato 2,250,000

8 Todd Ivens 2,170,000

9 Joshua Lisberger 2,140,000

10 Robert Cowen 2,135,000

Tirza Sanders regina del WPT Ladies

Si è conclusa anche la finale tutta al femminile del World Poker Tour, il $1,100 WPT Ladies Championship che ha richiamato 485 giocatrici per un prizepool da $470,450 e una prima moneta da $90,432 finita nelle tasche di Tirza Sanders (in foto by WPTblog) che con K-Q a fiori vince la mano finale contro A-9 di Jana Delacerra, trovando come prima carta del flop subito il K vincente.

Completa il podio Sinead Davenport davanti a Sara Ralston e a Jenny Ding che si era messa in luce al day1. Tornando alla vincitrice, la Sanders, la prima moneta da 90K è il suo miglior risultato in carriera.

FINALE WPT LADIES EVENT

1st: Tirza Sanders – $90,432

2nd: Jana Delacerra – $58,987

3rd: Sinead Davenport – $45,803

4th: Sara Ralston – $35,833

5th: Jenny Ding – $27,318

6th: Krisha Augerot – $20,770

7th: Mikiyo Aoki – $15,522

8th: Camille Brown – $11,449

9th: Shannon Fahey – $8,346