WPT Prime Sanremo 2023 è passato un pò sotto traccia visto che in questi giorni a prendersi le prime pagine del poker live ci sono le World Series of Poker. Vittoria eccellente per Simone Andrian, già campione WSOPE qualche anno fa e campione di un side event anche al EPT, completa così un piccolo triple crown. Si gioca anche la Notte degli Assi al Perla di Nova Gorica.

WPT Prime Sanremo 2023: vince Simone Andrian

Si è concluso il WPT Prime Sanremo 2023 che nella riviera ligure ha richiamato 838 entries che hanno pagato il buy-in da €1.100. A strappare la vittoria da €147,020 (compreso un ticket da 10.400$ per il WPT Championship di fine stagione, in programma a dicembre al Wynn di Las Vegas) è Simone Andrian, già campione WSOPE nel 2021, mentre l’anno dopo vinse un side eventi 6 max anche al EPT di Praga portandosi a casa anche la picchetta di Pokerstars.

Andrian, noto anche col nickname di pertugio7, iniziava il tavolo finale da chipleader, ed il primo ad uscire nelle fasi conclusive è Dario De Paz. Sul gradino basso del podio bella prova per Giuseppe Zarbo che incassa €65,000, mentre l’ultimo ad arrendersi ad Andrian è Aristidis Theodoridis che chiude come runner up per €90.000.

FINAL TABLE WPT PRIME SANREMO 2023

1st: Simone Andrian – €147,020

2nd: Aristidis Theodoridis – €90,000

3rd: Giuseppe Zarbo – €65,000

4th: Bruno Compagna – €50,000

5th: Kevin O’Donnell – €37,000

6th: Maher Achour – €29,000

7th: Ivan Kuziv – €22,000

8th: Dylan Kehoe – €17,000

9th: Dario De Paz – €13,500

Il prossimo appuntamento del WPT Prime in Europa è in Provenza dal 2 agosto.

Notte degli Assi: 19 players left al Perla

Passiamo al Casino Perla di Nova Gorica dove siamo alle battute finali della Notte degli Assi con ancora 19 players left a contendersi titolo e prima moneta di un torneo che garantiva 300K di montepremi e che ha registrato 650 iscrizioni. Al comando del chipcount c’è Niccolo Calabria davanti ad Italo Modena che cerca il colpo grosso. Attenzione anche a Domenico Condo che riprenderà dal 3° posto. Fuori dalla top-10 (11°) Federico Petruzzelli.

CHIPCOUNT NOTTE DEGLI ASSIST

CALABRIA NICCOLO 4575000

MODENA ITALO 4330000

CONDO DOMENICO 4200000

BAUDINO DOMENICO 3580000

KLANČAR PRIMOŽ 1855000

ZHENG YI YU 1780000

ČANIĆ ALMIR 1760000

JOSANU IONUT SABINUS 1620000

FUSCO ALESSANDRO 1560000

PREDA FULVIO 1490000

PETRUZZELLI FEDERICO 1400000

BAZZUCCHI ENNIO 1250000

ROSSI EROS OTELLO 1190000

DI PIERRO MARTINO 1125000

VACCARI ALESSANDRO 880000

ROMANO MARIA 815000

PIGNALOSA SERGIO 685000

DAFFINI DAVIDE 610000

PAXYUTKIN ROMAN 345000