WSOP Circuit Rozvadov: Claudio Guadagnino vola nel Day1A del Mini Main Event

WSOP Circuit, King’s Casino di Rozvadov – Partenza sprint per Claudio Guadagnino nel Mini Main Event. L’azzurro ha chiuso il Day1A in ottava posizione e con la certezza di aver già centrato il piazzamento a premio.

WSOP Circuit Rozvadov, partito il Mini Main Event. Guadagnino subito “hot”!

Arrivano buone nuove dal King’s Casino di Rozvadov dove è appena partito il Mini Main Event, da 250 euro di buy in e da ben 500.000 euro in prize pool garantito, del WSOP (World Series of Poker) Circuit.

Claudio Guadagnino è stato, infatti, tra i migliori in un Day1A che ha registrato 102 iscritti (43 le re-entries per un totale di 145) con soltanto 15 player unici promossi al Day2 e già in the money. L’italiano ha chiuso ottavo nel count, in virtù di uno stack da 472.000 chips.

Hanno fatto meglio i soli ‘Sofa King’ (478.000), ‘Erbse’ (496.000), ‘7andar’ (573.000), Marvin Hake (577.000), Mehdi Abdelkader Guettaoui (759.000), ‘chiKKita banAAna’ (982.000) e Martin Meciar, chipleader di giornata con 1.183.000.

Ecco, nel dettaglio, il count di tutti quelli che hanno passato il taglio del primo flight:

1. MARTIN MECIAR – 1.183.000 – €400

2. chiKKita banAAna – 982.000 – €400

3. MEHDI ABDELKADER GUETTAOUI – 759.000 – €400

4. MARVIN HAKE – 577.000 – €400

5. 7andar – 573.000 – €400

6. Erbse – 496.000 – €400

7. Sofa King – 478.000 – €400

8. CLAUDIO GUADAGNINO – 472.000 – €400

9. AKA Nuts – 372.000 – €400

10. MICHAIL JEKIMOV – 353.000 – €400

11. ANDREI EFREMENCO – 285.000 – €400

12. MATTHEW PETER BUSHELL – 195.000 – €400

13. Hustala 007 – 192.000 – €400

14. DANAS DAMBRAUSKAS – 189.000 – €400

15. Vladislav Nemet – 174.000 – €400

Oggi il Day1B, in tutto saranno 7 i flight

Ed intanto è tutto pronto per il Day1B che starterà tra meno di un ora. In tutto saranno 7 i flight d’apertura con l’ultimo, il Day1G, che è stato schedulato in versione Turbo per Domenica 25 Settembre.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.