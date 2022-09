WSOP Circuit, King’s Casino di Rozvadov – Gianluca Cammarata è terzo, con 30 left, nel Mini Main Event da 717.986 euro in prize pool. Segui la diretta streaming del Final Day, a carte scoperte, su PIW.

WSOP Circuit Rozvadov, Mini Main Event: Gianluca Cammarata on fire, è 3° con 30 left

L’Italia c’è, e alla grandissima, nel Final Day del Mini Main Event, da 250 euro di buy in e da ben 717.986 euro di montepremi totale (3.359 le entries), del WSOP (World Series of Poker) Circuit targato King’s Casino di Rozvadov.

In piena corsa, dopo un avvincente Day2, c’è infatti l’ottimo Gianluca Cammarata, che al momento naviga in terza posizione con uno stack da quasi 10 milioni di chips. Hanno fatto meglio solo l’israeliano ‘CASHFLOW345‘, secondo nel count con 10.850.000, e l’inarrestabile player rumeno Silviu Virgil Nemes che comanda in 30 superstiti con più di 22 milioni di chips.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten di inizio Final Day:

1. SILVIU VIRGIL NEMES – 22.400.000

2. CASHFLOW345 – 10.850.000

3. GIANLUCA CAMMARATA – 9.775.000

4. Happy Gamble Berner 🙂 – 8.400.000

5. RACHID EL YAACOUBI – 8.075.000

6. PEPI – 8.025.000

7. German Schnitzel – 7.125.000

8. LUKAS HORNICEK – 6.975.000

9. MELCHERS DORIAN – 6.825.000

10. FABIAN DONOVAN – 6.325.000

Segui le battute decisive del torneo in diretta streaming

E’ stata ufficializzata la diretta streaming, a carte scoperte, di tutto il Final Day del Mini Main Event. Non perderti nemmeno un minuto, segui l’action a carte scoperte su PIW… per accedere alla visione, ti basterà cliccare su play.

Buon divertimento con il grande poker live!

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.