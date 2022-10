Poker Masters e WSOPC 3 ottobre 2022. Tocci e Wodimello sognano l’anello a Rozvadov. A Las Vegas tavolo finale spettacolare per l’evento #10 del Poker Masters. Si chiude l’Unibet Malta con un italiano, Samuele Lo Presti, in 8° posizione.

Poker Masters e WSOPC 3 ottobre 2022: due italiani sognano l’anello a Rozvadov

Iniziamo da Rozvadov dove continuano le World Series of Poker Circuit con NLH Monsterstack arrivato al final day con due azzurri a sognare l’anello, dopo che in day2 erano in 12 gli italiani in corsa. Oggi si ritroveranno in 28 giocatori (dei 1687 al via) e Michele Tocci è al 6° posto con 8,6 milioni in chips. In corsa anche Alessandro De Michele, noto anche come Wodimello, che imbusta 7,1 milioni buoni per rimanere in top-10.

I due azzurri inizieranno il final day allo stesso tavolo. Intanto il chipleader è l’israeliano Menashe Pur a 13,8 milioni, davanti al francese Melchers Dorian e all’ucraino Renat Bohdanov, unici tre giocatori sopra i 10 milioni in chips.

Poker Masters e WSOPC 3 ottobre 2022:: a Las Vegas un tavolo finale spettacolare

Continua anche la Poker Masters. Il festival del poker high stakes in corso all’Aria di Las Vegas dove nella notte assisteremo ad un tavolo finale spettacolare per l’evento #10. 7 players left, comanda Scott Seiver con 2 milioni in chips, davanti a Seth Davies con 1.9 milioni e a Jason Koon a 1.4 milioni. Più staccati Adrian Mateos con 755K, Mikita Badziakouski 460K ed Erik Seidel con 400K. Il più corto è Daniel Negreanu con 390K a completare questo tavolo finale di big.

Samuele Lo Presti 8° al Unibet Malta

Completato anche il Main Event dell’Unibet Malta vinto dal danese Henrik Juncker che ha portato a casa la prima moneta da €75.000 e che è stato colui che ha eliminato l’unico italiano in corsa, Samuele Lo Presti che con A-Q ha trovato Q-Q del danese, con le donne che non hanno lasciato scampo all’azzurro che torna a casa con €9.000 di premio.

1° Henrik Juncker (Danimarca) – €75,000

2° Mats Karlsson (Malta) – €46,460

3° Rene Kuhlman (Olanda) – €32,090

4° Serdar Demircan (Svezia) – €23,770

5° Rain Mölderkivi (Estonia) – €18,280

6° Daniel Illingworth (USA) – €14,070

7° Tal Sardal (Francia) – €11,250

8° Samuele Lo Presti (Italia) – €9,000

9° Raymond Wheatley (Irlanda) – €7,200