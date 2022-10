Poker Live WSOPC 4 ottobre 2022, a Rozvadov continuano le World Series Of Poker Circuit. Tanta attesa sul final day dell’evento #6, il Monsterstack dove erano in corsa due italiani, ma alla fine la vittoria è andata all’ucraino Renat Bohdanov.

Poker Live WSOPC 4 ottobre 2022: Bohdanov vince il Monsterstack

Ieri avevamo 2 azzurri tra i 28 players left del final day all’evento #6 delle WSOPC in corso dal King’s Casino di Rozvadov, il Mosterstack che alla fine è stato vinto da Renat Bohdanov. L’ucraino vince l’anello e la ricca prima moneta da 132.500 euro dopo aver superato l’israeliano Dov Hoz e il tedesco Alessandro Laubinger a completare il podio, in un final table in cui c’erano ben 4 rappresentanti della Germania.

Non c’è gloria per gli azzurri che escono uno dopo l’altro tra 14° e 13° posto. Michele Tocci era quello che partiva meglio, ma è stato il primo a mollare, incassando però un premio da 6.579 euro. Subito dopo, in 13° posizione, è toccata l’eliminazione di Alessandro De Michele. Wodimello si potrà consolare con un premio da 7.325 euro.

Ora si tifa Marco Di Persio al PLO

Si è arrivati al final day anche per l’evento #8, il PLO 6-Max da 50.000 euro garantiti. Tra I 26 players left domina il chip count la Germania anche in questo caso con Maximilian Klostermeier chipleader netto con 708K, mentre in 2° posizione c’è Uwe Fritzenschaft , ma staccato con 554K.

Ottima prestazione del nostro Marco Di Persio che già in passato è stato protagonista alle WSOPC qui a Rozvadov. Più indietro c’è un altro azzurro, David Floresta che ha imbustato 196K in gettoni.