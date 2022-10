Poker Live WSOPC 5 ottobre 2022, a Rozvadov Matteo Di Persio (in foto by King’s Casino) continua ad incantare al PLO. Prima chiude al 4° posto nell’evento #8, poi è tra i migliori anche nell’evento #9, sempre di Pot Limit Omaha!

Poker Live WSOPC 5 ottobre 2022: Matteo Di Persio scatenato al PLO

Matteo Di Persio ha chiuso al 4° posto dell’evento #8 PLO 6-MAX. Sfuma l’anello, ma il giocatore italiano incassa 6.764 euro e si siede subito al torneo successivo, un altro PLO dove brillerà al day 1, come vedremo più tardi. Tra i 26 players left al questo torneo c’era un altro italiano, Davide Floresta, che però si è fermato al 18° posto incassando poco meno di 1K.

La vittoria è andata all’israeliano Michael Magalashvili che si è portato a casa 18.240 euro e l’ambito anello. In 2° posizione l’olandese Zhong Chen, completa il podio uno dei tanti tedeschi presenti e piazzati in queste WSOPC.

Di Persio ottimo anche all’evento #9

Passiamo all’evento #9 PLO 8-MAX da 2.000 euro di buy-in, 100.000 euro garantiti. Il day 1 ha visto 51 iscritti e in 12 hanno passato il taglio verso in final day. Tra loro ritroviamo Matteo Di Persio a metà del chipcount, in 6° posizione con 258K in gettoni, ma subito dietro c’è un altro azzurro, Nicola Angelini con 257K.

Al vertice del chipcount abbiamo lo svizzero Didier Rabl che ha distrutto il day 1 imbustando la bellezza di 2.3 milioni in chips. In 2° posizione il danese Jakob Madsen è staccassimo con poco più di 1 milione in chips, poi arriva il ceco Malej Laďa in 3° posizione con 845K. C’è anche Mick Jagger, ovviamente un nickname sotto col quale si cela un altro giocatore danese.

Didier Rabl (Svizzera) – 2.352.000

Jakob Madsen (Danimarca) – 1.099.000

“Malej Laďa” (Repubblica Ceca) – 845.000

Mikolaj Robert Zawadzki (Polonia) – 655.000

“Mick Jagger” (Danimarca) – 488.000

Eran Dov Carmi (Israele) – 401.000

Zhong Chen (Olanda) – 386.000

Tobias Peters (Olanda) – 279.000

Marco Di Persio (Italia) – 258.000

Nicola Angelini (Italia) – 257.000

Alkividais Kleanthis Stamatis (Grecia) – 199.000

“BOSKO” (Austria) – 100.000