WSOPC Michael Uguccioni (foto by King’s WSOPC) porta in Italia un altro anello dal King’s Resort di Rozvadov grazie alla vittoria del 10° evento di questa kermesse, il NLH 3K 8-MAX.

WSOPC Michael Uguccioni vince l’anello

E’ Michael Uguccioni a vincere il 10° anello della kermesse WSOPC 2022 in corso al King’s Resort di Rozvadov col successo all’evento WSOPC NLH 3K 8-MAX. Si tratta del 3° anello azzurro in questa sola edizione. Oltre all’anello Uguccioni incassa anche il non trascurabile primo premio da 73.150 euro dopo aver battuto il giocatore di casa, Jakob Koleckar, all’head up finale.

L’Italia gonfia il petto in questo evento anche con Nicola Angelini che raggiunge a sua volta il tavolo finale ma esce al 7° posto, incassando €12.768. Delusione invece per Marco Macellari che era quello che partiva meglio nel chipcount tra gli azzurri ancora in corsa ad inizio final day, ma non è riuscito nemmeno a piazzarsi tra gli 11 ITM.

Risultati Finali WSOPC NLH 3K 8-MAX

1. MICHAEL UGUCCIONI (Italia) €73.150

2. JAKUB KOLECKAR (Rep. Ceca) €52.003

3. EMIL BISE (Svizzera) €34.048

4. JAN BEDNAR (Rep. Ceca) €26.201

5. ZHONG CHEN (Olanda) €20.748

6. VOLODYMYR DROKIN (Ucraina) €16.226

7. NICOLA ANGELINI (Italia) €12.768

8. VANGELIS KAIMAKAMIS (Grecia) €9.975

9. 7ANDAR (Slovacchia) €7.581