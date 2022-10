Poker Live 11 Ottobre 2022, italiani ancora scatenati tra la Repubblica Ceca e Malta. A Rozvadov siamo al final day del Main Event WSOP con 2 italiani su 10 players left. Al Battle of Malta abbiamo ben 17 azzurri su 45 players left e il chipleader che sta dominando è italiano, Claudio Barone.

Poker Live 11 Ottobre 2022: WSOPC, due azzurri al giorno finale

Iniziamo dalla Repubblica Ceca, Rozvadov, King’s Casino, dove continua il Main Event WSOPC che ha richiamato 748 giocatori che hanno pagato il buy-in da €1.700. La giornata di ieri riprendeva con 12 azzurri ancora in corsa. Solo 2 hanno passato il taglio, ma potranno sognare l’anello più ambito delle World Series Of Poker Circuit, oltre alla ricca prima moneta. Si tratta di Alessandro Pagliuso e Natale Allegra che sono circa a metà del chipcount tra i 10 giocatori ancora in corsa.

Al comando il tedesco Lars Kamphues con 7.745.000 chips, davanti allo svizzero Denis Gergoc (6.860.000) e al giocatore di casa, il ceco Vojtech Ruzicka (5.985.000)

Poker Live 11 Ottobre 2022: Battle of Malta, Claudio Barone chipleader

Spostiamoci al Battle of Malta. La giornata di ieri iniziava con 208 players left, ben 73 azzurri. In 17 hanno passato il taglio verso il day 4, un numero molto alto se pensiamo che l’intero field ora conta solo 45 players left, e al comando c’è proprio un italiano, Claudio Barone che ha imbustato 7.22 milioni in chips, mettendosi alle spalle il cipriota Valentinos Diola, staccato con 5.6 milioni.

Altri italiani molto ben messi sono Andrea Fossati al terzo posto con 4.200.000 gettoni, ma anche Cristiano Zambonelli (5° con 3.540.000) e Potito Martire (8° con 3.490.000).

E’ passato anche Luigi “Il-Giulia” D’Alterio che però è calato e riprenderà dal 18° posto con 2.7 milioni. Da segnalare altri nomi noti ancora in corsa come Gabriele Re, Domenico Gala e Alessandro Cenciarini. Il più corto della truppa azzurra è Dario Delpiano, ultimo dell’intero chipcount al 45° posto con 695K. Per lui servirà una grande rimonta.

Chipcount Battle of Malta

TOP-10 BATTLE OF MALTA

1° – 7,220,000 – Barone Claudio (Italia) 6 3

2° – 5,600,000 – Diola Valentinos (Cipro) 1 1

3° – 4,200,000 – Fossati Andrea (Italia) 3 5

4° – 3,700,000 – Da Silva Marcelo (Portogallo) 4 5

5° – 3,540,000 – Zambonelli Cristiano (Italia) 3 3

6° – 3,510,000 – Rinne Tuomaanpoika (Finlandia) 2 7

7° – 3,490,000 – Houssais Yamm Hubert (Malta) 1 4

8° – 3,490,000 – Martire Potito (Italia) 3 8

9° – 3,455,000 – Angelousis Konstantinos (Grecia) 4 2

10° – 3,210,000 – Jarman Raymond (Malta) 6 6

ALTRI ITALIANI

12° – 2,975,000 – Siciliano Marco Italy 6 7

16° – 2,845,000 – Panarello Mario (Italia) 2 6

18° – 2,775,000 – D’alterio Luigi (Italia) 2 4

20° – 2,635,000- Iannaco Davide (Italia) 3 6

21° – 2,420,000 – Izvira Emilio (Italia) 6 1

22° – 2,415,000 – Re Gabriele (Italia) 5 8

27° – 2,000,000 – Beretta Luca (Italia) 4 1

31° – 1,850,000 – Gala Domenico (Italia) 4 6

38° – 1,060,000 – Cenciarini Alessandro (Italia) 6 8

40° – 1,025,000 – Atzeni Luca (Italia) 5 6

41° – 935,000 – Nania Cristian (Italia) 1 5

42° – 830,000 – Castiglione Stefano (Italia) 3 4

43° – 805,000 – Egger Fabian (Italia) 4 4

45° – 695,000 – Delpiano Dario (Italia) 3 1