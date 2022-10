Poker Live 12 Ottobre 2022, va in archivio il WSOP International Circuit di Rozvadov e purtroppo gli azzurri non riescono a chiudere col botto una kermesse comunque positiva per i colori italiani. Intanto al Battle of Malta siamo al tavolo finale con 3 italiani, tra cui Gabriele Re (in foto).

WSOPC, vince Gergoc, Italia terza con Natale Allegra

Si spengono i riflettori su Rozvadov, Repubblica Ceca, e sull’ormai nota location del King’s Casino che ha ospitato la nuova edizione delle WSOPC. Gli azzurri si sono comportati benissimo nei primi eventi portando a casa tre anelli, ma c’era molta attesa anche per il Main Event che però alla fine sorride alla Svizzera con Denis Gergoc che porta a casa la prima moneta da €189.650 dopo aver battuto Lars Kamphues all’head up finale. Per il tedesco cè un premio da €119.500 e la Germania è la vera protagonista di questo WSOP International Circuit.

Gli azzurri fanno comunque bella figura con Natale Allegra che chiude sul gradino basso del podio portando a casa €83.900 mentre l’altro azzurro, Alessandro Pagliuso, si ferma in 8° posizione per €20.850.

FINAL TABLE MAIN EVENT WSOPC

1° – Denis Gergoc (Svizzera) – 189.650€

2° – Lars Kamphues (Germania) – 119.500€

3° – Natale Allegra (Italia) – 83.900€

4° – Alireza Keyvar (Iran) – 65.500€

5° – Frans van Staalduinen (Olanda) – 51.400€

6° – Vojtech Ruzicka (Rep. Ceca) – 40.300€

7° – Dorian Melchers (Francia) – 30.100€

8° – Alessandro Pagliuso (Italia) – 20.850€

9° – Samir Boudeliou (Francia) – 16.465€

Poker Live 12 Ottobre 2022: tre azzurri in corsa per 300K

Siamo arrivati al final table anche del Battle of Malta che ha visto una percentuale davvero alta di italiani rispetto al field. Ieri si riprendeva con 45 players left al day4, 12 dei quali azzurri. Solo 3 dei nostri connazionali hanno passato anche l’ultimo taglio, e il migliore è Cristiano Zambonelli con quasi 15 milioni, anche se dietro ai due chipleader sopra ai 21 milioni a testa, Raymond Jarman e Anastakis Dimitrios.

Attenzione a Gabriele Re che citavamo ieri tra i più corti ma che è stato autore di un apprezzabile rimonta. Il giocatore noto anche online col nickname KingMAvE911, riprenderà dal 5° posto con 12.725.000 chips, meglio anche di Claudio Barone che aveva chiuso il day3 al comando del chipcount, e che perde un pò di terreno al 6° posto con 10.875.000. Si gioca per una prima moneta da €302.00.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Raymond Jarman – 21.975.000

Anastakis Dimitrios – 21.650.000

Cristiano Zambonelli – 14.925.000

Hossais Emmanuel Yamm Hubert – 13.600.000

Gabriele Re – 12.725.000

Claudio Barone – 10.875.000

Azulay Omer – 7.250.000

Rinne Tuomaanpoika – 3.225.000

Nanos Kostantinos – 2.000.000

PAYOUT BATTLE OF MALTA

1- 302,000 euro

2- 181,000 euro

3- 94,000 euro

4- 72,540 euro

5- 52,420 euro

6- 40,260 euro

7- 33,220 euro

8- 28,200 euro

9- 25,120 euro