WSOPC 13 gennaio 2023. Al King’s Casinò di Rozvadov continuano le World Series of Poker Circuit con i primi eventi in programma. Dario Quattrucci va a premio mentre Luca Beretta è l’unico italiano a superare il day1A del Monster Stack. Sean Winter porta a casa il primo evento 2023 del PokerGO Tour.

WSOPC 13 gennaio 2023: Dario Quattrucci a premio al Lucky 7s

Si è concluso l’evento#5, il €777 Lucky 7S che aveva ancora in corsa Dario Quattrucci tra i 26 players left in corsa per l’anello WSOPC e per la prima moneta da €21.154 a fronte di un montepremi totale di €104.777. L’azzurro arriva ITM ma non riesce a fare meglio di un 16° posto che gli vale il premio minore da €1.320.

La vittoria viene conquistata dal norvegese Erik Borvik che oltre alla prima moneta da 21K porta a casa anche il ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023, come il 2° classificato, il tedesco “Virus”.

WSOPC 13 gennaio 2023: Luca Beretta supera il day1A del Monster Stack

E’ iniziato anche il €550 Monster Stack che al day1A ha richiamato 139 giocatori + 41 re-entry. In 39 hanno passato questo primo taglio e al 14° posto del chipcount con 213K troviamo l’unico italiano ancora in corsa, Luca Beretta.

Nella prima giornata ha letteralmente dominato Paul Thiemer. Il maltese ha chiuso con 1.8 milioni in chips, staccando tutti, ad iniziare da Maayan Yerushalmy che imbusta 834K al secondo posto, praticamente 1 milione in meno di Thiemer.

PokerGo Tour: rimonta vincente per Sean Winter

Si è concluso anche il primo evento della stagione 2023 del PokerGO Tour. Ad esultare dal Casino Aria di Las Vegas è Sean Winter che si rende protagonista di una rimonta vincente che gli vale una prima moneta da 216.000 dollari dopo aver battuto un sempre presente Alex Foxen all’head up finale.

A completare il podio abbiamo Joseph Cheong mentre viene beffato David Peters che dopo aver dominato alo day1, crolla nella seconda giornata di gioco e non riesce a fare nemmeno top-3, fermandosi al 4° posto.

PAYOUT COMPLETO POKERGO TOUR #1

1 Sean Winter United States $216,000

2 Alex Foxen United States $153,000

3 Joseph Cheong United States $108,000

4 David Peters United States $90,000

5 Adrian Mateos Spain $72,000

6 Orpen Kisacikoglu Turkey $54,000

7 Anthony Hu United States $45,000

8 Justin Young United States $36,000

9Dorian Pavon Venezuela $36,000

10 Cary Katz United States $27,000

11 Martin Stausholm Denmark $27,000

12 Daniel Negreanu Canada $18,000

13 Dylan Linde United States $18,000