WSOPC Day2 Monster Stack, tre azzurri tra i 23 players left a Rozvadov dove continuano le World Series of Poker Circuit, si tratta di Fabrizio Naselli, Alessandro De Michele (in foto di archivio) e Dario Quattrucci. Dall’altra parte dell’oceano, a Las Vegas, continuano gli spettacolari tornei high roller del PokerGO Tour.

WSOPC Day2 Monster Stack: tre italiani in corsa per l’anello

Iniziamo dal €550 Monster Stack delle WSOPC in corso al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca e che lascia in gioco solo 23 players left. Tra loro c’è un super Fabrizio Naselli che con 12.4 milioni in chips di piazza al 2° posto, dietro solo a 7Andar.

In grande spolvero anche Alessandro De Michele che chiude poco sotto i 5 milioni che valgono a Wodimello il 10° posto nel chipcount. Passa anche Dario Quattrucci con poco più di 4 milioni.

Questo torneo ha totalizzato 1.229 entries per un prizepool da €583.775. Si gioca per una prima moneta da €97.300. I primi sei classificati portano a casa anche un ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023 del prossimo autunno.

PokerGO Tour: Erik Seidel in corsa all’evento #4

Intanto continua il PokerGo Tour dal Casinò Aria di Las Vegas con l’evento #4 $10.000 High Roller NLH che ha visto la partecipazione di 78 giocatori. Immancabile Erik Seidel che è tra i 6 che hanno passato la prima giornata ed è al 2° posto del chipcount, dietro al solo Anthony Hu.

In palio c’è un montepremi di 780.000 dollari con 12 ITM. Il premio minimo sarà di 15.600 dollari mentre la prima moneta vale 195.000 dollari.

CHIPCOUNT

Anthony Hu 3.380.000

Erik Seidel 2.100.000

Andrew Moreno 1.720.000

Adrian Mateos 1.030.000

Justin Saliba 830.000

Calvin Lee 690.000

