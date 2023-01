WSOPC: Fabrizio Naselli 3° al Monster Stack. Al King’s Casino di Rozvadov si completa l’evento Monster Stack con Fabrizio Naselli che sfiora l’anello chiudendo al 3° posto. Intanto a Las Vegas Justin Saliba vince al PokerGO Tour.

WSOPC: Fabrizio Naselli 3° al Monster Stack: i risultati finali

Niente da fare per Fabrizio Naselli che ha accarezzato il sogno di vincere l’anello delle WSOP Circuit al €550 Monster Stack e anche la prima moneta da €97.300 andata alla fine al tedesco Hbkdx che ha superato Zdravko Miskovic all’heads up finale. Naselli occupa il 3° posto del podio che gli vale un premio da €41.700 più il ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023.

In corsa c’erano altri due azzurri che non sono riusciti ad arrivare al final table, più piazzando l’ITM. Il primo ad uscire è Dario Quattrucci al 18° posto per €3.782 di premio. Dopo poco tocca anche ad Alessandro De Michele lasciare la corsa al 14° posto per €4.829 di premio.

PokerGO Tour: vince Justin Saliba

A Las Vegas si è concluso il €10.000 NLH High Roller, evento PokerGO Tour dal Casino Aria. Ieri ci eravamo lasciati con 6 players left e con Anthony Hu ed Erik Seidel al comando. E’ però proprio Seidel il primo eliminato in 6° posizione per $46.800. Anthony Hu invece resiste fino al testa a testa finale dove viene battuto da Justin Saliba, autore di una rimonta che gli vale $195.000 di premio mentre per il runner up ci sono $140.400. Si consola con $93.600 anche il terzo classificato, un altro big, Adrian Mateos.

FINAL TABLE

1st Justin Saliba United States $195,000

2nd Anthony Hu United States $140,400

3rd Adrian Mateos Spain $93,600

4th Calvin Lee United States $78,000

5th Andrew Moreno United States $62,400

6th Erik Seidel United States $46,800