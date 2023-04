Poker Live 5 aprile 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti in giro per il mondo, sui principali tornei di poker live. Alessio Isaia (foto TK Poker, St. Maarten Poker) chiude 4° al WSOPC di St.Marteen, Scott Eskenazi vince il WPT Rolling Thunder e a Dublino inizia l’Irish Poker Open.

Poker Live 5 aprile 2023: Wsopc St. Maarten, Alessio Isaia chiude 4°

Iniziamo dalle World Series Of Poker che avevano in programma un evento del Circuit, il WSOPC St. Maarten. Alessio Isaia sfiora l’anello chiudendo al 4° posto del Wsopc Caribbean Sxm 2023, al torneo #22 NLH Ring Event – main event $1.700 che ha visto 219 entries e prize pool da 331.785 dollari.

Per il “Fabbro” piemontese ci sono $19.200 di premio in un torneo che metteva in palio una prima moneta da $88.000 finita nelle tasche di Ian Gavlick che ha superato Elias Asi all’heads up finale.

TOP-10 #22 NLH Ring Event Main Event $1.700

Entries: 219

Prizepool: $ 331.785

1. Ian GAVLICK (USA) $88.000

2. Elias ASI (USA) $51.000

3. Hamza AMINE (FRA) $29.000

4. Joseph HAGEDORN (USA) $22.500

5. Alessio ISAIA (ITA) $19.200

6. Ljubomir JOSIPOVIC (AUT) $16.000

7. Yam Chun (CN) $12.000

8. Joshua ABISCOTT(CAN) $8.000

9. Daniel LOWERY (USA) $5.985

10. Song STEPHEN(USA) $4.600

Italia a premio anche all’evento #28 NLH Ring Event $400 Turbo dove si rivede a premio un giocatore storico per il poker azzurro, Valter Farina, che chiude al 13° posto. Se non sapete di chi parliamo, vi basti sapere che Farina è stato il primo italiano a vincere un braccialetto WSOP a Las Vegas, ed è professionista e poker pro da più di 40 anni!

ITM #28 NLH Ring Event Turbo Bounty $400

Entries: 97

Prizepool: $ 32.010

Bounties: $ 9.700

Payout: $ 22.310

1. Eric MUNOZ (SXM) $6.300

2. Konstantin TOUREVSKI (USA) $3.650

3. Martin THIBAUD (SXM) $2.200

4. Yves NOWACK (MTQ) $1.830

5. Scott ROBERTS (USA) $1.500

6. Michel PECOT (SXM) $1.250

7. Lisa ROBERTS (USA) $1.000

8. Steve LANCRY (MYQ) $800

9.Manfred GUNTHER (CAN) $660

10. Tommy NGUYEN (CAN) $520

11. Malik INIMOD (MYQ) $520

12. Madhu SHARMA (CAN) $520

13. Valter FARINA (ITA) $520

14. Pierre HORAUD (GLP) $520

15. Dhiraj SHARMA (CAN) $520

Poker Live 5 aprile 2023: WPT Rolling Thunder, la spunta Scott Eskenazi

Il World Poker Tour ha appena concluso il $3,500 WPT Rolling Thunder con vittoria di Scott Eskenazi che incassa la prima moneta da $361,600 oltre all’invito alla finalissima stagionale, il WPT World Championship che si giocherà a dicembre al Wynn di Las Vegas. L’ultimo ad arrendersi è stato Jeremy Joseph, runner up per $234.000 in un final table da 6 Seat che ha visto come primo eliminato il volto più noto, Tony Dunst, che incassa $73.400.

WPT Rolling Thunder Final Table Results

1 Scott Eskenazi $361,600

2 Jeremy Joseph $234,000

3 Alejandro Jauregui $172,000

4 Albert Tapia $128,000

5 Victor Paredes $97,000

6 Tony Dunst $73,400

Irish Poker Open, primi eventi e al via il Main Event

A Dublino seconda giornata del Irish Open 2023, quella in cui partirà il Main Event con 1 milione garantito, ma intanto si è concluso il primo dei tanti Side event in programma, il €350 6-max Championship event vinto da Noel Hayes che incassa €14.885 dopo un deal a 4 con Carl Dobrezelewski (€13.160), Baptiste Duny e Michail Tastanis (€10.740 ciascuno). Al torneo hanno partecipato 285 giocatori per un montepremi totale di €86.141.

A premio altri nomi noti che si scaldano in vista del Main Event, ad iniziare dalla super star di casa, e campione in carica del Main, Steve O’Dwyer (22°), ma vanno segnalati anche Waheed “Wadey” Ashraf (13°) e Kevin Killeen (25°).