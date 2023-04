WSOP Circuit Cannes 2023, sulla croisette si sta giocando un evento del circuito World Series of Poker, e abbiamo quattro italiani che sono passati al day2. Il migliore è Alessandro Pichierri (in foto).

WSOP Circuit Cannes 2023: poker azzurro al day2

Il €1.500 Main Event WSOPC Cannes arriva al day2 con 4 italiani ancora in gioco, per un torneo che ha richiamato 650 giocatori, 135 in più rispetto ad un anno fa, con i tre flight iniziali. Attendiamo il payout ufficiale, ma sappiamo che al day 2 sono passati in tutto 162 giocatori, tra loro 4 azzurri.

Il migliore dei nostri è Alessandro Pichierri, giocatore molto noto anche online col nickname Deneb93, e non nuovo a grandi colpi live. Lo ritroveremo come migliore tra gli azzurri grazie a 399.000 gettoni, passando dal day1B che ha visto Thierry Aqua come migliore con 536K, anche se dal day1A viene il chipleader assoluto, Clement Poletti (647.000).

Gli altri italiani in corsa a Cannes

Dal day1B sono passati altri 3 italiani che ritroveremo a Cannes: Alessandro Minasi è nelle posizioni di testa visto che ha imbustato 327,000 gettoni. Sono invece più attardati Federico Fulciniti a 174.000 e il veterano Giorgio Bernasconi; l’avvocato ha chiuso con 149.000 chips. Nessun italiano è passato dal day1C dove il migliore è stato Quentin Crutel (490.000).

Altri nomi noti da segnalare sono i giocatori di casa come Julien Sitbon (271k), Julien Martini (151k) e Bruno Fitoussi (124k). C’è il vincitore di un braccialetto, Alexandre Reard (108k), e il vincitore dell’EPT Barcellona 2016 Sebastian Malec (99k), oltre a Maria Lampropoulos (160k) e Laurent Polito (74k), tra i players left dell’ultimo flight di gioco.