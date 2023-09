WSOPC 25 settembre 2023. Continua serrata l’azione dei due tornei del circuito minore delle World Series of Poker, le WSOPC che si stanno giocando sia a Tallinn che a Rozvadov. In verità in Estonia la kermesse si è chiusa con la vittoria dello spagnolo Gonzalez mentre al King’s Bruno Stefanelli (in foto di repertorio by PIW) è al final day del Mini.

WSOPC 25 settembre 2023: a Tallinn vince Gonzalez

Si è concluso il €1.500 Main Event Wsop Circuit di Tallinn dall’Olympic Park Casino, torneo che ha visto anche la presenza di diversi italiani. Alla fine il migliore dei nostri è stato David Asquino che ha chiuso in 27° posizione per 5.250 euro di premio, seguono Luca Beretta ed Emanuele Mari al 43° e 44° posto rispettivamente, per 4.250 euro di premio per entrambi.

La vittoria da €100.350 va allo spagnolo Ignacio Garrido Gonzalez, che dopo un mega deal a 6, cambia marcia e non si volta più indietro, con lo svedese Emil Hovmark che chiude come runner up, e il giocatore di casa, l’estone Artur Kulanurk, a completare il podio, anche se il premio maggiore lo porta a casa il finnico Akseli Paalanen, che nel momento dell’accordo era quello messo meglio e incassa €141.850. Da segnalare un dominio spagnolo con altri due iberici al final table.

FINALE MAIN EVENT WSOPC TALLINN

1 Ignacio Garrido Gonzalez Spain €100,350*

2 Emil Hovmark Sweden €75,100*

3 Artur Kulanurk Estonia €84,050*

4 Akseli Paalanen Finland €141,850*

5 Mairo Tori Estonia €92,050*

6 Adria Comas I Roura Spain €86,550*

7 Jesus Martinez Ucero Spain €26,150

8 Mario Linno Estonia €21,550

9 Jun Beum Chun South Korea €17,700

WSOPC 25 settembre 2023: a Rozvadov c’è Bruno Stefanelli al final day del Mini

In attesa del Main, anche al King’s Casino si continuano a giocare i Side event del WSOP Circuit Rozvadov. Al €250 Mini Main Event abbiamo avuto 3.388 entries che hanno portato il prizepool a €724.185, superando nettamente il garantito da 500K, con una prima moneta da €112.000 oltre ai 6 ticket per il Main Event WSOPE 2023 del valore di €10.350.

Il day2 riprendeva con 341 players left e dopo una lunga scrematura, abbiamo i 29 giocatori che si daranno battaglia al final day. Tra loro Bruno Stefanelli che però dovrà fare una rimonta visto che è tra gli ultimi del chipcount con 3 milioni e riprenderà al tavolo col chipleader, l’israeliano Maor Zaharagi che ha chiuso la giornata imbustando 16.8 milioni in chips. Non sarà facile, ma Stefanelli ha le qualità e l’esperienza per provarci.

TOP-10 CHIPCOUNT MINI MAIN EVENT

Maor Zaharagi Israel 16825000

Der Psychopath Germany 16625000

Marcel Meusel Germany 10975000

Riadh Ben Farhat France 8775000

Hendrik Goerg Germany 8250000

Matthias Thomas Fellner Switzerland 7850000

PEPI Czech Republic 7325000

Eric Warncke Germany 6400000

Stepan Budac Moldova, Republic of 5800000

Darius Dominique Drumariu Germany 5675000

Eran Goldberg Israel 5575000

4 azzurri in corsa al Fifty Stack

Si sta giocando anche il €660 Fifty Stack, secondo evento delle WSOP Circuit Rozvadov che ha richiamato 277 giocatori per un montepremi di €157.890. Al final day passano in 49 e tra loro 4 italiani: Ribica (268.000), Francesco Senna (207.000), Francesco Sansone (178.000) e Federico Privitera (151.000).