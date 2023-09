Poker Live 26 settembre 2023. Nella giornata di ieri si sono conclusi i primi 3 eventi delle WSOP Circuit in corso al King’s Casino di Rozvadov, con un altro successo di Riadh Farhat (in foto by King’s Resort). Nel mentre a Las Vegas continuano i ricchi tornei della Poker Masters, con vittoria di Stephen Chidwick e primo successo anche per Justin Bonomo in questo circuito.

Poker Live 26 settembre 2023: niente da fare per Stefanelli, il Mini va a Riadh Farhat

Continuano gli eventi delle Wsop Circuit al King’s Resort Rozvadov, e in attesa del Main Event, andiamo a vedere come si è concluso il €250 Mini Main Event che riprendeva con un final day da 29 players left, e tra loro Bruno Stefanelli che ripartiva dalle ultime posizioni del count. All’italiano non riesce l’impresa della rimonta e chiude al 24° posto per 2.375 euro di premio.

L’anello va al francese Riadh Farhat che era il giocatore più titolato con quasi 700K vinti in carriera, e qui al King’s aveva già trionfato in ben 2 German Poker Days e allo Swiss Poker Open, oltre ad aver già vinto un primo ring WSOPC all’evento Nlh Lucky7s del 2022 per 39K di premio. Questa volta il francese porta a casa una ricca prima moneta da 122.350 euro oltre all’anello delle WSOPC, il 2° che può mettere in bacheca.

FINALE MINI MAIN EVENT

1 Riadh Ben Farhat France € 122.350

2 PEPI Czech Republic € 72.850

3 Erik Gloeckler Germany € 52.750

4 Stepan Budac Moldova, Republic of € 40.150

5 Milan Hustava Slovakia € 34.050

6 Maor Zaharagi Israel € 29.350

7 Piazzi Lois Austria € 14.500

8 Der Hauptsponsor Germany € 10.200

9 MISHO AZZARI Austria € 7.840

10 Tomasz Tanski Poland € 6.575

Poker Live 26 settembre 2023: gli altri tornei WSOPC

Anche l’evento #2 €660 Fifty Stack giocava ieri il final day che riprendeva con 49 players e una bolla ancora da scoppiare (31 ITM). Alla fine portiamo a premio due azzurri: Federico Privitera (28°) e Francesco Senna (18°) per €1.625 di premio. La vittoria va a Tawfik Samih che porta a casa il suo primo anello in carriera e €29.100 di premio.

Si è concluso anche l’evento #3 €400 Bounty PLO che ha richiamato 188 giocatori per €61.000 di prizepool diviso tra i migliori 20, con una prima moneta da €14.664. Qui portiamo a premio solo Antonello Capobianco al 15° posto per €978 mentre la vittoria dell’anello va allo svizzero Zlatko Sunjic.

Poker Masters: vincono Stephen Chidwick e Justin Bonomo

L‘evento #8 $10.000 NLH delle Poker Masters in corso dagli studi PokerGO del Casino Aria di Las Vegas, va a Stephen Chidwick che porta a casa la prima moneta da $400,000, dominando letteralmente col 60% delle chips in suo possesso all’inizio del tavolo finale. L’ultimo ad arrendersi all’inglese è il l’americano Sam Soverel che nel testa a testa finale non ha speranze contro Chidwick che parte avanti 8 a 1 in chips e chiude la pratica, con Alex Foxen a completare il podio.

FINALE EVENTO #8

1. Stephen Chidwick United Kingdom $400,000

2. Sam Soverel United States $262,500

3. Alex Foxen United States $175,000

4. Chris Brewer United States $125,000

5. Darren Elias United States $100,000

6. Chino Rheem United States $75,000

7. Isaac Haxton United States $62,500

8. Jason Koon United States $50,000

E’ dominio anche all’evento da $25.000 NLH e questa volta tocca ad uno dei torneisti più forti e vincenti al mondo, a cui mancava l’affermazione in questo circuito, Justin Bonomo, che mette in fila un field da 36 giocatori incassando $333.000 di prima moneta, su un Prize pool complessivo da 925.000 dollari. Bonomo ha iniziato il tavolo finale col 45% delle chips in proprio possesso, e anche qui ci ha provato Stephen Chidwick, 3° per altri 148K vinti. L’ultimo ad arrendersi è Daniel Rezeai, runner up per $222.000. Un altro piazzamento a premio per Chino Rheem abbonato al 6° posto.

FINALE EVENTO #9

1 Justin Bonomo United States $333,000

2 Daniel Rezeai United States $222,000

3 Stephen Chidwick United Kingdom $148,000

4 Andrew Lichtenberger United States $101,750

5 Orpen Kisacikoglu Turkey $74,000

6 Chino Rheem United States $46,250