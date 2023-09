WSOPC Rozvadov 28 settembre 2023. Dal King’s Casino continua l’azione delle WSOP Circuit. Va in archivio l’evento Mixed PLO/NLH vinto da Gadzala con 2 ITM azzurri. Si sta giocando il Lucky Seven e anche qui abbiamo 2 italiani che hanno passato il taglio.

WSOPC Rozvadov 28 settembre 2023: doppio ITM azzurro al Mixed

Al King’s Casino di Rozvadov si è concluso un altro dei Side che ci accompagnano fino all’atteso Main Event WSOP Circuit. Va in archivio il €550 Mixed PLO/NLH che ha avuto un autentico mattatore, Michal Gadzal. Il polacco aveva dominato la prima giornata e si presentava da chipleader anche al final day, una posizione che non ha mai lasciato, vincendo il ring WSOP e la prima moneta da €18.524.

Si ferma al 2° posto il tedesco Frederik Paul Caspar Thiemer che incassa €12.516 poi abbiamo l’olandese KLM a completare il podio per €8.136 di premio.

Avevamo 2 italiani in corsa, che purtroppo non riescono a raggiungere i premi maggiori. Il primo eliminato è Antonello Perrini che esce di scena al 16° posto. Francesco Sansone resiste invece fino al 9° posto, ma si arrende per €1.841 di premio. Con l’uscita dell’italiano si forma il tavolo finale.

WSOPC Rozvadov 28 settembre 2023: Risultati finali Mixed

RISULTATI FINAL TABLE MIXED

1 Michal Maciej Gadzala Poland € 18.524

2 Frederik Paul Caspar Thiemer Germany € 12.516

3 KML Netherlands € 8.136

4 Toni Ravnak Serbia € 6.737

5 Guess Germany € 5.434

6 MILOS ROYAL Germany € 4.285

7 Glenn Leon E Laureys Belgium € 3.276

8 Marek Rous Czech Republic € 2.466

Due italiani in corsa al Lucky Seven

E’ iniziato anche il 5° evento delle WSOPC, il €777 Lucky Seven che ha richiamato 182 giocatori per un Prize pool da €150.000. Al termine del day1 abbiamo 31 players left. Siamo ancora in attesa del payout ufficiale, ma sappiamo che ai premi normali verranno aggiunti anche un paio di ticket €10.350 WSOPE Main Event 2023 per i primi 2 classificati.

Al momento in testa al chipcount troviamo il belga Bryan De Riddere che domina letteralmente con 1.2 milioni. Un vero dominio se pensiamo che al 2° posto c’è il tedesco mcaflix che con 518K non ha nemmeno la metà delle chips di De Riddere.

Per quanto riguarda gli italiani, anche qui abbiamo due azzurri in corsa. Il migliore è Mario Angelo Benedetto che con 162K si piazza a metà del chipcount mentre Vittorio Maugini dovrà fare una grande rimonta visto che ha imbustato solo 53.000 chips che lo lasciano all’ultimo posto della classifica.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1 LUCKY SEVEN

Bryan De Riddere Belgium 1239000

mcaflix Germany 518000

Kestutis Jungevicius Lithuania 436000

Yi Zhan Peng Taiwan, Province of China 428000

Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 403000

Nebojsa Dordevic Serbia 396000

Alain Pascal Bucher Switzerland 371000

Jakub Koleckar Czech Republic 354000

Asamina Germany 326000

Patrik Zidek Czech Republic 326000