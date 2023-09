WSOPC Rozvadov 29 settembre 2023, al King’s Casino continua il circuito minore delle World Series of Poker. Purtroppo Angelo Mario Benedetto fa la bolla al Lucky7s (vinto da Kestulis Jungevicius, in foto by King’s Resort) mentre al Monsterstack grande avvio di Leonardo Romeo.

WSOPC Rozvadov 29 settembre 2023: €777 Lucky Seven

Al €777 Lucky Seven avevamo in corsa Angelo Mario Benedetto che però manca il cash minimo da 1.580 euro (su 20 piazzamenti ITM) facendo la bolla. La vittoria va al lituano Kestulis Jungevicius che incassa il ring WSOPC e anche la prima moneta da 39.550 euro dopo aver superato il tedesco Asamina nel testa a testa finale, col runner up che porta a casa comunque 30.250 euro.

TOP-10 FINALE LUCKY 7s

1 Kestutis Jungevicius Lithuania € 39.550

2 Asamina Germany € 30.250

3 Jakub Koleckar Czech Republic € 13.200

4 lakyluk17 Slovakia € 10.850

5 Abdurrahman Gazi Kilic Turkey € 8.700

6 Marc Oliver Fischer Switzerland € 6.825

7 Bryan De Riddere Belgium € 5.120

8 Safwane Anwar Bahri France € 3.775

9 Alain Pascal Bucher Switzerland € 2.930

10 Symeon Alexandridis Greece € 2.435

WSOPC Rozvadov 29 settembre 2023: No Limit Hold’em Monsterstack

Al via anche il €550 No Limit Hold’em Monsterstack che al primo flight conta 149 entries e tra loro c’è un super Leonardo Romeo che ha imbustato 1.350.000 chip dietro al solo Philipp Riccio, l’americano chiude davanti a tutti e 26 i players left con più di 1.5 milioni in gettoni.

Ci sono altri due italiani che passano il taglio del day1A: Raffaele Caldarelli con 505.000 gettoni e più corto Enzo Tommasone che con 185.000 chips dovrà tentare la rimonta. Oggi due flight da 550 euro per il torneo che mette in palio il Ring #6 e 500.000 euro garantiti.