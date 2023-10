WSOPC Rozvadov 3 ottobre 2023. Al King’s Casino continuano i Side event in preparazione del Main del circuito minore delle World Series of Poker, le WSOP Circuit dove Vittorio Maugini e Bruno Stefanelli sfiorano l’anello al Monsterstack vinto da BARUT (in foto by King’s Resort). Intanto Alessandro Pagliuso inizia bene al PLO 6-Max.

WSOPC Rozvadov 3 ottobre 2023: Monsterstack, vince BARUT

Niente vittoria azzurra al €550 Monster Stack delle WSOP Circuit che si è appena concluso al King’s Casino di Rozvadov con l’anello che è andato ad un giocatore del Kosovo che ha rilasciato solo il nickname, BARUT. Bel colpo per il kosovaro che incassa la prima moneta da €100.000 tondi tondi, a cui aggiunge il ticket da 10.350 euro per giocare il main event Wsop Europe in programma tra poche settimane.

In 2° posizione il tedesco Main Dehmlow che incassa €67.850, poi completa il podio il giocatore di casa, il ceco Jakub Koleckar che incassa 50.850 euro in un final table che parla solo tedesco dal 4° al 8° posto.

E gli italiani? Avevamo due azzurri in corsa, Vittorio Maugini che era quello che partiva meglio, ma è anche il primo del duo azzurro a mollare in 18° posizione per €3.700 di premio. Bruno Stefanelli prova a recuperare con l’esperienza e il suo gioco, ma si deve arrendere anche lui fuori dalla top-10, in 13° posizione per €5.300 di premio.

WSOPC Rozvadov 3 ottobre 2023: Monsterstack, risultati finali

Ecco il payout con i primi 20 classificati e i relativi premio.

TOP-20 FINALE MONSTERSTACK

1 BARUT Kosovo € 110.350

2 Maik Dehmlow Germany € 67.850

3 Jakub Koleckar Czech Republic € 50.850

4 Patrick Delkof Germany € 40.850

5 Haaans Germany € 34.600

6 Metin Engin Germany € 28.550

7 DAAGOBERT Germany € 12.750

8 LUPO Germany € 8.950

9 Nandor Blasko Hungary € 7.075

10 Vincent Jean Pierre Hilario Rodriguez France € 5.900

11 Asaf Adato Israel € 5.900

12 TimoPaul Germany € 5.300

13 Bruno Stefanelli Italy € 5.300

14 Stefan Manfred Zimmermann Germany € 4.700

15 Joey Johannes Frohn Netherlands € 4.700

16 MACKMONEY Germany € 4.200

17 Thomas Hofmann Switzerland € 4.200

18 Vittorio Placido Arma Maugini Italy € 3.700

19 Woody Wooodz Switzerland € 3.700

20 Nathan Edouard Kevin Chaibi France € 3.700

PLO 6-MAX, attenzione ad Alessandro Pagliuso

E’ iniziato anche il €440 PLO 6-Max che al day1 ha richiamato 163 giocatori. Si tratta dell’8° evento di queste WSOP Circuit a Rozvadov e al termine della prima giornata di gioco rimangono 21 players a contendersi i 63.000 euro di montepremi.

Tra loro anche un italiano, Alessandro Pagliuso che però è chiamato alla rimonta visto che ripartirà da 271.000 gettoni.