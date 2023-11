WSOPC San Remo 30 novembre 2023. Al Casino di San Remo continuano le WSOP Circuit ed è arrivata la vittoria di un giocatore storico del poker italiano, Gigetto Pignataro, che porta a casa il ring dell’evento #3 Superstack mentre l’evento #2 Mystery Bounty va all’italo-francese Giuseppe Mazza. Concluso anche il WPT Seminole oltre oceano con la vittoria di un dominante Istvan Briski.

WSOPC San Remo 30 novembre 2023: Evento #2 Mystery Bounty

E’ arrivato a conclusione sul Mystery Bounty che ha visto 746 entries al Casino Municipale di San Remo per queste WSOP Circuit e a trionfare è stato giustamente Giuseppe Mazza Boussemart che per lunghi tratti ha dominato questo torneo, portando a casa l’anello delle WSOP Circuit e anche la prima moneta da €20.500 dopo aver battuto Vitali Livoski. Niente Italia sul podio completato da Andrii Vakaliuk, davanti proprio a Davide Clodomiro, il migliore dei nostri azzurri. Portiamo al tavolo finale anche Simone De Masi (9°) e Simone Pasi (7°).

FINALE EVENTO #2 WSOPC

1° MAZZA-BOUSSEMART Giuseppe 20 500 €

2° LIVOSKII Vitalii 12 612,40 €

3° VAKALIUK Andrii 8 400 €

4° CLODOMIRO Davide 6 100 €

5° FERNEZ Jules 4 760 €

6° GOUZIL Herve 3 860 €

7° PASI Simone 3 160 €

8° KEANE David Gavin 2 560 €

9° DEMASI Simone 2 060 €

WSOPC San Remo 30 novembre 2023: Evento #3 Superstack

Se seguite il poker dagli albori, il nome di Luigi “Gigetto” Pignataro non vi sarà nuovo. Il giocatore della scuola romana è infatti uno della vecchia guardia che vinse proprio a San Remo ormai 17 anni fa, in quel Campionato Italiano Pro, prime prove di poker live ad alti livelli in Italia, vinto da Biccio Ascari su Max Pescatori.

Da allora tanto del nostro mondo è cambiato, ma i ritorni vincenti come quelli di Gigetto Pignataro fanno bene al movimento e ci rituffano nostalgici nei periodi pioneristici del poker in Italia. Questa volta Gigetto porta a casa l’anello WSOPC, il primo in carriera, vincendo il €400 Superstack a cui hanno partecipato 354 giocatori, incassando anche la prima moneta da €22.600 dopo aver battuto un altro azzurro, Marco Manolo Di Maida al quale vanno €14.332 poi a completare il podio riconosciamo Antonios Onofriou, il cipriota che aveva già vinto il primo evento della kermesse e che sfiora un incredibile bis. Tavolo finale anche per Giada Fang che però è la prima ad uscire in 9° posizione.

FINALE EVENTO #3 WSOPC

1 Luigi Pignataro Italia 22.600€

2 Marco Manolo Di Maida Italia 14.322€

3 Antonios Onofriou Cipro 10.000€

4 Yvo Steiner Svizzera 7.500€

5 Matteo Zanardi Italia 5.850€

6 Kevin Madar Francia 4.750€

7 Alessandro Giordano Italia 3.950€

8 Alain Drai Francia 3.350€

9 Giada Fang Italia 2.850€

Istvan Briski vince il WPT Seminole

Passiamo oltre oceano dove si è concluso il ricco $3.500 WPT Seminole che alla fine è stato vinto da Istvan Briski che lo ha dominato per larghi tratti, incassando la prima moneta da $647.300 più l’accesso alla finale stagionale del WPT da $25K di buy-in. Briski ha avuto la meglio su Rayan Chamas nel testa a testa finale, e per il runner up ci sono 600K pari pari di premio in un torneo dove ha partecipato anche uno sfortunato Alessio Isaia, uscito 16°, ma che poteva avere maggior fortuna in questo evento del World Poker Tour negli States.

FINALE WPT SEMINOLE

1st: Istvan Briski – $647,300*

2nd: Rayan Chamas – $600,000

3rd: Sandy Sanchez – $366,500

4th: Fred Goldberg – $274,000

5th: Matt Bond – $206,900

6th: Darryll Fish – $157,800